The Last of Us Showrunner discute des plans de coupe pour l’histoire d’origine de Tess

Le showrunner de The Last of Us a révélé une histoire pour Tess qu’ils ont écrite mais jamais tournée.

The Last of Us Showrunner discute des plans de coupe pour l’histoire de Tess Origin

Ce qui suit contient des SPOILERS MAJEURS pour The Last of Us, Saison 1, Épisode 2, maintenant diffusé sur HBO et HBO Max.Le dernier d’entre nous L’adaptation de HBO a déjà tué l’un de ses personnages principaux, Tess, dans les deux premiers épisodes de sa première saison. La mort du personnage, joué par Anna Torv, était conforme au matériel source et a eu un impact profond sur les téléspectateurs qui ont écouté la série. Cependant, les fans pourraient être surpris d’apprendre qu’il y avait à l’origine une histoire beaucoup plus approfondie mettant en vedette Tess qui a finalement été retirée de la série en raison de contraintes de temps.





Dans le dernier épisode de Le dernier d’entre nous podcast, le créateur Neil Druckmann a révélé qu’ils avaient écrit une trame de fond pour Tess, qui incluait le fait qu’elle avait un enfant et un mari qui étaient tous deux infectés, et qu’elle devait les tuer. Dans l’histoire originale, Tess tue son mari, mais elle n’a pas pu se résoudre à tuer son fils, alors elle l’a enfermé dans le sous-sol. Cette décision aurait ajouté un élément encore plus déchirant et émotionnel au personnage, car cela aurait montré sa lutte avec les implications morales de ses actions et son amour pour son enfant.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il y a quelque chose dont nous avions parlé, et nous l’avons écrit. Nous ne l’avons jamais tourné. C’était un peu une trame de fond pour Tess, et le fait que Tess avait un enfant », a déclaré Neil Druckmann. « Elle avait un mari et elle avait un fils, et ils étaient infectés et elle a dû les tuer. Elle a tué son mari, mais elle ne pouvait pas tuer le fils. Elle ne pouvait pas le faire. Elle l’a enfermé dans le sous-sol, où théoriquement, il est toujours un Clicker. »





La trame de fond tragique de Tess et le sacrifice héroïque dans The Last of Us

Le dernier d’entre nous est bien parti et les fans attendent avec impatience le prochain épisode pour voir comment l’histoire se développe. Le spectacle est rempli d’action, d’émotion et de tragédie, et il est clair que les créateurs n’ont pas peur de prendre des risques et de repousser les limites de ce qui est attendu. Malgré ces coupes, The Last of Us reste toujours en ligne avec le matériel source dont il tire. Cela se voit dans la façon dont les personnages sont dépeints et la façon dont l’histoire se développe. Les créateurs de l’émission s’engagent à rester fidèles au matériel source tout en ajoutant leur propre perspective unique. C’est un équilibre délicat, mais jusqu’à présent, il semble bien fonctionner.

Le passé de Tess aurait rendu sa mort bien plus déchirante et douloureuse. Savoir qu’elle avait déjà perdu sa famille d’une manière aussi traumatisante aurait ajouté à l’impact émotionnel de son décès et rendu son sacrifice plus significatif. L’émission avait également une ouverture à froid prévue basée sur l’histoire de Tess, mais elle a finalement été coupée.

« Nous avons eu une ouverture froide où nous avons juste, où la caméra a poussé sur cette porte et vous entendez juste ce martèlement venant de ce sous-sol, puis nous avons coupé. Et puis plus tard, Tess racontait comment elle ne pouvait pas tuer son fils », a déclaré Druckmann. « Cela ne collait tout simplement pas. Mais c’était amusant d’y penser. »

Le dernier d’entre nous est diffusé sur HBO et HBO Max à 21 h, heure de l’Est, tous les dimanches.