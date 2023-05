Comment voir Wendy Guevara dans The House of Famous Mexico ?

VistaPrint Sweat-shirt à col zippé Fruit of the Loom®

Personnalisez un sweat-shirt à la fois douillet et élégant. Personnalisez un sweat-shirt à la fois douillet et élégant. 80 % coton, fil Belcoro®, et 20 % polyester. Taille et poignets côtelés en coton et Lycra®. Col montant. Fermeture éclair au col. Tailles S à 2XL (voir le tableau des tailles). Marquage :. Broderie. Élégant et polyvalent. Les sweat-shirts personnalisés diffusent votre logo partout où vont ceux qui les portent. Et avec le sweat-shirt à col zippé Fruit of the Loom®, votre marque se fera remarquer à tous les coups. Sans compter qu’il peut se porter après le sport, en extérieur et partout ailleurs. Chaud et confortable. Notre sweat-shirt personnalisable à col zippé est à la fois chaud et confortable. Il vous habillera en hiver et à l’automne avec style. C’est un vêtement idéal pour se couvrir à tout moment de l’année. Expérience de création interactive. Vous souhaitez créer le vôtre? Ajoutez vos éléments personnels – un logo, du texte et des images – et terminez votre graphisme. Si vous avez besoin d’un avis extérieur, nos experts en graphisme se tiennent à votre disposition pour donner vie à vos idées.