Yiga Armor: où trouver l’ensemble Yiga dans Zelda Tears of the Kingdom (Solution)

êtes-vous déjà dedans La légende de Zelda : les larmes du royaume Vous êtes tombé sur Koga et son clan Yiga et vous avez pensé que vous vouliez aussi avoir l’air aussi cool ? Alors ne souhaite pas plus loin, car avec le Armure Yiga ce n’est absolument pas un problème. Pour leur l’ensemble Yiga complet nous vous le dirons dans celui-ci Guide.

Zelda Tears of the Kingdom : Comment trouver l’ensemble Yiga complet

Une chose d’abord : si vous l’armure yiga complète porter, les habitants d’Hyrule vous considéreront comme un vrai membre du gang et vous traiteront en conséquence. Dans Ville gerudo vous le ferez même dans cette tenue arrêté. Alors portez-le avec prudence et seulement si vous êtes vraiment sûr.

Le Ensemble Yiga mais a aussi ses avantages. Parce que c’est tellement convaincant que même les membres du gang Yiga vous considéreront comme un ami et vous donneront accès au leur base secrète sur le plateau de Gerudo accorder. Il existe une quête correspondante dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom que vous ne pouvez terminer qu’avec une armure Yiga complète.

Envie de banane épée? ©Nintendo

Armure Yiga : comment trouver le masque Yiga

Pour commencer votre recherche de l’ensemble Yiga complet, vous devez avoir un emplacement spécifique dans phirone, c’est-à-dire au sud d’Hyrule. Au nord-ouest de Lac Hyliarespectivement à l’est de Montagne d’Hyliaon accède au gouffre non loin, sur la large plaine herbeuse, fortement défendue cabane trouver.

Vous avez deux options qui pièges pointus à contourner autour du gîte. Soit vous glissez d’une certaine hauteur avec le parachute ascensionnel dessus, ou vous tombe un arbre, posez-le sur les contre-mesures et accédez de cette façon. À la fin de la journée, peu importe ce que vous faites ici, alors déchaînez-vous.

Le masque de l’ensemble est situé à Phirone, dans le sud d’Hyrule. ©Nintendo Au nord-ouest du lac Hylia, vous le trouverez. ©Nintendo

Une fois que vous interagissez avec la porte, vous devez avoir un Novices Yiga et une Officier Yiga éteindre. Ce n’est que lorsque ces deux-là se sont retirés que vous pouvez entrer vous-même dans la cabane, où Link avec la couturière parcelle parle et enfin le Masque Yiga obtient d’elle. Avec cela, la première pièce d’armure Yiga est déjà en votre possession.

Un tronc d’arbre et toute défense était vaine. ©Nintendo

Armure Yiga : comment trouver la combinaison Yiga

Et maintenant, il est temps de se battre directement avec les prochains membres de Yiga. Cette fois loin au nord-est d’Hyrule, dans le Hautes terres du nord d’Akkala. Là, à l’extrémité nord-est de la région, se trouve le Institut d’Akkalaun lieu désormais occupé par le clan Yiga et où de méchants ennemis vous attendent également.

Comme auparavant, il vous suffira d’interagir avec la porte de l’institut pour invoquer les méchants. Et cette fois, vous l’obtenez avec un normal novices et une officier faire. Si vous avez des problèmes, utilisez-les Agent de manipulation de la terre et leurs propriétés particulières à votre avantage.

La deuxième pièce de l’ensemble Yiga vous attend dans les hautes terres du nord d’Akkala. ©Nintendo L’Institut d’Akkala est loin au nord-est. ©Nintendo

Dès que l’attaque ronge clairement le sol et se déplace en direction de Link, vous l’utilisez thermiquespour faire face à ça parachute ascensionnel s’élever dans les airs. De là, vous pouvez en avoir un bon attaque fracassante courez sur l’ennemi, ce qui peut certainement causer des dégâts si vous utilisez une arme puissante.

Avez-vous les membres du Gang Yiga vaincuentrez à l’intérieur de l’institut et parlez au tailleur qui s’y trouve corde, qui se fera un plaisir de vous offrir la pièce de poitrine du set Yiga. Jusqu’ici tout va bien, maintenant vous avez déjà deux pièces d’armure Yiga et vous n’avez besoin que d’en obtenir une. Mais cela est bien sûr particulièrement bien gardé.

L’Institut n’est plus ce qu’il était… © Nintendo

Armure Yiga : Comment trouver le pantalon Yiga

Pour la dernière partie du set Yiga, rendez-vous sur au nord d’Hyrule, directement au-dessus d’Inner Hyrule. Ici, à l’ouest de Forêt d’Hyrulese trouve le Chaîne Alnole sud de la Mont Juglano court. Juste là, au pied sud de la montagne Juglano, vous trouverez l’entrée d’une grotte et donc l’accès au Yiga Base Maritta.

Dès que tu Officier Yiga et son sous-fifre approche, le combat habituel s’ensuit. Comme toujours, tuez d’abord l’officier, gardez-le Novices Yiga mais toujours en vue. Après le combat, il y a beaucoup à piller, d’abord et avant tout bananes épée et flèches. Mais vous en êtes également couvert après avoir exploré la base.

La dernière pièce d’armure Yiga se trouve à l’ouest de la forêt d’Hyrule. ©Nintendo L’entrée de la grotte se trouve au sud de Juglano Hill. ©Nintendo

Maintenant c’est le chambre secrète trouver dans quel le tailleur du gang Yiga être retenu captif. Cela vous donne un indice quant à l’emplacement de cette pièce agenda dans le petit débarras. Ou regardez simplement dans la salle de la grotte dans laquelle vous venez de vous battre au plafondoù la réponse est déjà clairement visible.

à un moment donné il y a un trou dans le plafond révélant que la pièce secrète est là. Assis sur les dalles de pierre saut au plafond et vous atteignez la chambre secrète avec la couturière Alizaqui se fera un plaisir de vous donner le pantalon de l’ensemble Yiga si elle ne peut que sortir rapidement de cet endroit.

Une recherche révèle votre destination. ©Nintendo