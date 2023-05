De quoi parle A Wonderful Life, le nouveau film Netflix avec Christopher Lund Nissen

in

Netflix

Voici ce que vous devez savoir sur A Beautiful Life avec le chanteur Christopher



© Avec l’aimable autorisation de NetflixInga Ibsdotter Lilleaas et Christopher jouent dans Une belle vie

Le chanteur Christophe Lund Nissen (Quand je vieillis) est sur le point de faire ses débuts en tant qu’acteur, il ne reste que quelques heures avant sa première Une vie merveilleuseongle film d’amour dans lequel il joue, pour ce que nous vous disons de quoi il s’agit et tout ce que vous devez savoir du projet Netflix.

De quoi ça parle Une vie merveilleuse Et qui joue Christopher ? D’après le synopsis de Netflix, le chanteur donne vie à Elliott, un jeune pêcheur à la voix extraordinairequi reçoit l’opportunité de sa vie lorsqu’il est découvert par une prestigieuse représentante d’artiste : Suzanne.

« Suzanne rejoint bientôt Elliot et Lilly, sa fille et productrice de musique, avec qui elle entretient une relation plutôt froide. En route pour devenir une star, Elliot devra faire face à son passé, qui menace sa carrière de premier plan et aussi son histoire d’amour avec Lilly.», approfondit Netflix.

+ Quand est-ce que A Wonderful Life est diffusé sur Netflix ?

Selon les informations de Netflix, le film mettant en vedette le chanteur danois Christopher Il sera présenté en première ce jeudi 1er juin 2023. Le film est un drame romantique de Mehdi Avaz (en toscane).

Qui d’autre est dans le casting ? En plus du musicien, vous pourrez voir Inga Ibsdotter Lilleaas (Vers l’ouest), Christine Albeck Borge (Le loup arrive), sebastien jesse (Grandir), Ardalan Esmaïli (Enfants de la neige), Jonathan Harboé (Ça arrive) et Patte Henriksen (La famille de Noël).

