Pourquoi Rocky de Sylvester Stallone ne reviendra pas dans Creed III selon Michael B.Jordan

Credo 3 réalisateur et star Michael B. Jordan a expliqué pourquoi Sylvester Stallone ne sera pas de retour en tant que Rocky Balboa dans la prochaine suite. Dans les deux premiers Credo films, Rocky de Stallone a servi de mentor pour Adonis Creed de Jordan, le fils du vieil ami de Rocky, Apollo Creed. La plupart des fans s’attendaient probablement à ce que l’étalon italien revienne aux côtés de Jordan pour Credo 3 aussi, mais il a été révélé la semaine dernière que Rocky ne serait pas impliqué.

À l’époque, aucune raison n’avait été donnée pour l’absence de Stallone en Credo III, mais la Jordanie a depuis fourni une explication. Parlant de la situation lors d’une récente conversation avec IGN, voici ce que Jordan avait à dire lorsqu’on lui a demandé pourquoi Rocky ne serait pas présent dans le nouveau film.

« Ouais, je pense que Sly a fait savoir qu’il ne reviendrait pas pour celui-ci mais je pense, tu sais, son essence et son esprit … il y aura toujours un peu de Rocky dans Adonis. Mais c’est un Credo franchise, et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui pour aller de l’avant. Donc, c’est toujours du respect et toujours une merde d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. Alors, j’espère que vous allez adorer ce que je pense … ce que nous préparons. Je pense que ça va être quelque chose de spécial. «

Avec Rocheux dehors à Credo 3, on ne sait pas si et quand nous reverrons jamais le personnage emblématique. En 2018, Stallone a publié une vidéo sur Instagram pour dire adieu au rôle emblématique. Se référant à Credo 2 comme son « dernier rodéo », Stallone a laissé un message d’adieu sincère à la franchise qu’il a aidé à créer dans la légende.

« Je veux juste remercier tout le monde dans le monde entier pour avoir pris la famille Rocky dans leur cœur pendant plus de 40 ans, » Sylvester Stallone a écrit. « Cela a été mon privilège ultime d’avoir pu créer et jouer ce personnage significatif. Bien que cela me brise le cœur, malheureusement, tout doit passer … et se terminer. Je vous aime, des gens gentils et généreux, et la chose la plus merveilleuse de toutes. , c’est que ROCKY ne mourra jamais parce qu’il vit en toi … «

Depuis lors, Stallone a fait des efforts pour ramener le personnage de Rocky Balboa d’une manière ou d’une autre. Il a exprimé son désir de faire un nouveau Rocheux film qui ferait partie de la série originale distincte de la Credo films. Conçu comme une «histoire épilogue», le film suivrait un vieux Rocky qui prend un jeune combattant sous son aile pour un grand combat au sud de la frontière. Stallone travaillait toujours sur le film l’année dernière, mais il n’avait pas encore obtenu le feu vert officiel.

Le mois dernier, Stallone a également déclaré qu’il travaillait sur un Rocheux série préquelle qui se déroulerait dans les années précédant le film original. Sly dit que le plan est de produire plusieurs saisons, mais comme avec le prévu Rocheux suite, il n’a pas encore officiellement reçu l’ordre de commencer le tournage. En attendant, Stallone a récemment terminé son Director’s Cut de la suite acclamée Rocky IV, donc les fans auront au moins cela à espérer.

Pour ce qui est de Credo 3, la sortie du film est actuellement prévue pour le 23 novembre 2022. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

