Resident Evil 8: Procédure pas à pas – Aide et énigmes complètement résolues

Synergia Fucus SIPF – Flacon 100ml - Aide à perdre du poids - Synergia

Votre allié minceur grâce à son action coupe-faim. Apporte une action drainante et diurétique. ⚖️Aide à perdre du poids. SIPF est un brevet exclusif qui permet de conserver le fucus (vivant) et donc de garder la totalité ses principes actifs (sans chauffage, séchage). Solution est produite et mis en bouteille en France. Le fucus : votre allié minceur Le fucus vesiculosus est une algue brune que l'on trouve le long de la mer du Nord. Il est principalement utilisé dans la gestion du poids et pour stimuler la circulation lymphatique. Le fucus est avant tout un puiss ant coupe-faim et un diurétique. L'iode dont le fucus est naturellement gorgé stimule la glande thyroïde et booste le métabolisme pour initier la perte de poids. Les thalles de fucus, riches en mucilages non assimilables (acide alginique et laminarine essentiellement), gonflent dans l'estomac, provoquant mécaniquement une sensation de satiété, mise à profit pour éviter les fringales au cours de régimes amincissants. La galénique SIPF Procédé de fabrication exclusif, les SIPF (Suspensions Intégrales de Plantes Fraîches) gardent intactes toutes les propriétés de la plante fraîche. La totalité (le totum) de cette plante fraîche est mise en suspension (c'est-à-dire dans un liquide qui le conserve) : sans extraction (solvants) ; sans filtration ; sans chauffage ni séchage ; sans dégradation enzymatique. Le fucus est une plante fragile dont les principes actifs sont notamment les valépotriates connus pour leur efficacité sur l'endormissement. En bloquant immédiatement après la récolte le processus de dégradation, la forme SIPF conserve tout son potentiel d'action. Comparaison entre le Fucus SIPF et un fucus classique en gélules Un fucus cultivé naturellement sur la côte Atlantique (France) Le fucus est une algue et ne peut pas être certifié Agriculture Biologique. Il n'existe donc pas de fucus bio car il est ramassé à la main.