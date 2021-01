Il y a une raison pour laquelle le triangle amoureux Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sabrina Carpenter semble familier et implique Disney.

Une nouvelle vidéo TikTok est devenue virale qui prétend révéler la vérité derrière le drame d’Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter.

Si vous avez été près d’Internet ces derniers temps, vous connaissez probablement déjà le prétendu triangle amoureux d’Olivia Rodrigo, Joshua Bassett et Sabrina Carpenter. Les gens pensent que la chanson numéro 1 d’Olivia, « Drivers License », parle de Joshua qui rompt avec elle et sort avec Sabrina. Sabrina a également publié plus tard une chanson intitulée «Skin», qui semble faire référence à «Drivers License».

Cependant, certaines personnes pensent que le triangle amoureux est une fausse histoire créée par Disney pour promouvoir les chansons et, maintenant, un utilisateur de TikTok a trouvé un clip de l’ancienne émission Disney Channel de Sabrina, Fille rencontre le monde, ce qui semble étayer leur théorie.

Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que cette scène Girl Meets World a prédit le drame de Sabrina Carpenter. Image: Jason Mendez / , Disney Channel

Dimanche (24 janvier), @ TaylorAnne31 a publié une vidéo TikTok avec la légende: « Disney nous joue vraiment tous. Ils sont assis et rient tout en accumulant de l’argent. » Elle montre ensuite une vieille scène de Fille rencontre le monde dans lequel Riley (Rowan Blanchard) lit un poème, intitulé «La fille aux longs cheveux blonds», en classe et le dirige vers Maya (Sabrina).

Le poème comprend la phrase: « Nous aurions pu être amis peut-être dans une autre vie. » En d’autres termes, à la fois «Permis de conduire», où Olivia chante «et vous êtes probablement avec cette fille blonde», et «Skin», où Sabrina chante «peut-être que nous aurions pu être amis / si je vous rencontrais dans une autre vie» , partagent des similitudes frappantes avec cette scène exacte de Fille rencontre le monde.

Si ce n’était pas assez sauvage, Fille rencontre le monde a également un triangle amoureux très important entre Riley, Maya et un personnage appelé Lucas. La vidéo de @ TaylorAnne31 a eu plus de 1,4 million de likes, de nombreuses personnes étant d’accord pour dire que Disney a prédit ou orchestré activement le drame relationnel entre Olivia, Sabrina et Joshua.

Bien sûr, tout cela pourrait être juste une coïncidence. Sabrina a nié que « Skin » soit une piste de diss d’Olivia et il est possible qu’elle ait simplement été inconsciemment inspirée par son travail en tant que Maya sur Fille rencontre le monde lors de l’écriture de «Skin». Peut-être que Sabrina a même inclus la référence comme un œuf de Pâques pour les fans. Ce ne serait pas la première fois que la vie imite l’art.

Bien qu’Olivia et Joshua agissent tous les deux sur High School Musical: The Musical: La série ensemble, ils sont signés sur différents labels et aucun d’eux n’est affilié à Disney. Sabrina a également récemment quitté le label de Disney, Hollywood Records, et est maintenant signée chez Island Records.

Dans l’état actuel des choses, Olivia, Sabrina et Joshua n’ont pas répondu aux rumeurs de faux triangle amoureux. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? Disney est-il impliqué?

