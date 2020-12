En explorant l’énorme monde ouvert de Night City à Cyberpunk 2077, les différents ennemis auxquels vous faites face sont généralement des criminels, et ces criminels ont des primes. Ces primes sont une excellente source d’argent et se déclinent en quelques variantes, certaines offrant plus de récompenses que d’autres. Si vous continuez à lire, je vais vous expliquer comment trouver des primes dans Cyberpunk 2077 et décrivez les différents types que vous pouvez trouver.

Comment trouver toutes les primes dans Cyberpunk 2077

En bref, vous pouvez trouver des primes partout où vous allez, car chaque criminel a tendance à avoir un mandat ou une prime sur eux pour une petite quantité de représentant de rue ou de tourbillons. Vous pouvez savoir si un ennemi a une prime sur lui en maintenant la clé de piratage sur lui, comme indiqué ci-dessus.

Parallèlement à cela, vous pouvez également obtenir diverses missions dans lesquelles vous devez vous attaquer à un seul individu nommé et le supprimer. Ces types de missions peuvent être trouvés sur la carte marquée d’une affiche de recherche jaune « ; vous obtiendrez beaucoup de ces missions du Fixer Regina Jones.

Cela dit, une fois que vous avez trouvé une prime que vous voulez compléter, tout ce dont vous avez besoin est d’aller à cet endroit et d’éliminer tous les ennemis; vous devriez également vérifier les objectifs de la mission car certains vous obligeront à ne pas tuer de cibles, mais généralement cela n’a pas d’importance.

Lorsque vous tuez tous les ennemis, quittez la zone, et vous devez terminer la mission et réclamer la prime. Après ce point, la récompense de la prime sera automatiquement transférée sur votre compte. La même chose fonctionne également pour les primes régulières sur les différents ennemis du jeu, tuez-les et peu de temps après, vous obtiendrez la récompense.

En remarque, assurez-vous de faire le plein de munitions avant de partir, à part cela, soyez en sécurité Samurai