Le plus grand iceberg du monde fonce toujours vers l’habitat des manchots, confirme de nouvelles images

En juillet 2017, un gargantuesque iceberg couvrant cinq fois la superficie des cinq arrondissements de New York au large des côtes de Antarctique et a commencé à dériver vers le nord.

Bien que ses bords se soient considérablement effondrés depuis lors, l’iceberg – nommé A-68a – est toujours le le plus grand du monde , et il se dirige actuellement vers un refuge faunique insulaire dans l’océan Atlantique Sud. De nouvelles images aériennes prises par la Royal Air Force (RAF) du Royaume-Uni révèlent ce à quoi cette île pourrait être confrontée.

Pour commencer, les images de la RAF montrent vraiment à quel point ce géant de glace est énorme. (Début avril, l’A-68a mesurait environ 2000 miles carrés, soit 5100 kilomètres carrés, en superficie, 45Secondes.fr précédemment rapporté ). Les parois abruptes du Berg s’élèvent à 30 mètres au-dessus de la mer, selon RAF News , et sont creusés de tunnels, de fissures et de grottes. D’énormes morceaux de glace, ou «grogneurs», se fissurent rapidement de tous les côtés, laissant derrière eux une traînée de débris qui pourrait gêner la circulation des bateaux à l’avenir. (Les eaux sont parfois utilisées à la fois par des véhicules de pêche et des croisières de plaisance, selon la BBC ).

En relation: Images de fonte: la glace en voie de disparition

Cependant, la profondeur de la quille de l’iceberg sous la surface de l’océan est plus préoccupante pour les scientifiques. Lorsque l’A-68a s’est détaché de la plate-forme de glace Larsen C il y a trois ans, son point le plus bas a été mesuré à plus de 200 mètres sous la surface, a écrit la BBC. Il est possible que l’iceberg se soit rétréci verticalement aussi bien qu’horizontalement depuis lors, bien que la mission de la RAF n’ait immédiatement révélé aucune idée.

L’iceberg vu par le satellite Copernicus Sentinel-3 de l’ESA. L’île de Géorgie du Sud est sur la droite. (Crédit d’image: ESA)

La profondeur de l’iceberg compte alors que le monstre s’abat sur l’île de Géorgie du Sud – un territoire britannique d’outre-mer qui abrite des millions de pingouins , scellés , les oiseaux de mer et les baleines en migration. Si l’A-68a s’échoue sur le fond marin près de la côte de la Géorgie du Sud, cela pourrait créer une obstruction mortelle entre les animaux et leurs aires d’alimentation habituelles.

« La distance réelle [the animals] doivent voyager pour trouver de la nourriture (poisson et krill) qui compte vraiment, »Geraint Tarling, écologiste à la British Antarctic Society, dit dans un communiqué . « S’ils doivent faire un grand détour, cela signifie qu’ils ne reviendront pas vers leurs petits à temps pour les empêcher de mourir de faim dans l’intervalle. »

Il est toujours possible que l’A-68a flotte de manière inoffensive autour de la côte de la Géorgie du Sud avant de dériver plus au nord – cependant, a déclaré la RAF, il semble toujours être sur la bonne voie pour un coup direct. Le Berg est à environ 150 km de l’île et pourrait toucher terre d’ici la fin du mois de décembre, a indiqué la BBC.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.