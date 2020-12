Funk Flex partage une collaboration «Lurkin» avec le regretté rappeur King Von

Alors que nous clôturons 2020, les nouvelles des projets dont la sortie est prévue au début de la nouvelle année continuent d’affluer. En plus de partager des vidéos de sa liposuccion, Funk Flex a laissé des indices sur son prochain projet qui arrivera bientôt sur les services de streaming, avec un certain nombre d’autres albums qu’il a alignés. Il a partagé des images de lui-même travaillant avec Tory Lanez en studio, et il a récemment tease sa collaboration avec King Von, un artiste qui a perdu la vie trop tôt après avoir été assassiné lors d’une bagarre le mois dernier.

Vendredi 11 décembre, Funk Flex a partagé son « Lurkin ‘ » assisté par Von, le premier single de son projet. « MERCI À LA FAMILLE DE M’AVOIR PERMIS DE METTRE ENSEMBLE UN FONDS DE COLLÈGE POUR SES ENFANTS. REPOSE BIEN MON FRÈRE! » Flex écrit sur Instagram. Il a également partagé une longue liste de noms d’artistes qui figureront dans une série de projets qu’il a prévus pour 2021, notamment 50 Cent, Post Malone, DaBaby, Lil Durk, Pop Smoke, Russ, G Herbo, Erick Sermon, Tyga, Juice WRLD, Dave East, NLE Choppa et bien d’autres.

Diffusez « Lurkin ‘ » et partagez vos pensées.

Paroles de citations

Mais dernièrement, j’ai essayé d’être cool (Cool)

Parce que je connais les enfants, ils regardent ce que je fais (Merde)

Et je connais les fédéraux, ils me surveillent aussi (Huh?)

Mais les mecs ne m’arrêtent pas, j’envoie cette salope sur la lune

