Du phénomène à l’oubli : Qu’est-il arrivé à la vie de Michael de The Princess Diaries ?

Robert Schwartzman est né dans une famille pleine de célébrités. Découvrez pour quoi il travaille, ce qui le passionne et tout sur sa vie sentimentale digne d’un film.

©DisneyRobert Schwartzman a donné vie à Michael de The Princess Diaries.

Quand on pense aux films iconiques des années 2000, il est inévitable que le souvenir de Le journal de la princesse revient dans notre mémoire. C’est que cette action de Anne Hathaway avec Julie Andrews sur le trône de Gênes, a réussi à se transformer en une comédie dramatique de Disney presque culte. Mais lorsque le phénomène a cessé, certains acteurs ont été oubliés. C’est le cas de qui a donné vie à Michel Moscovitz: que lui est-il arrivé après ?

Son nom est Robert Schwartzmann et était responsable de se faire passer pour le frère du meilleur ami de Mia, Thermopolis, qui était amoureux d’elle bien avant son changement. Dans le film, on l’a vu jouer avec son groupe et -dans la vraie vie- l’histoire n’est pas très différente : à ce jour il est le chanteur du groupe Rooney et est toujours en vigueur dans le monde de l’art.

Ce n’est pas tout : le cinéma fait partie de ses veines. Et ce n’est pas qu’une expression, puisqu’il est le fils de thalia comté –Adrien dans Rocheux– et il n’est autre que le neveu de Francis Ford Coppola, c’est-à-dire le cousin de sophia coppola et de Nicolas Cage. Tout cela l’a incité à continuer à jouer et, de plus, à entrer dans la réalisation. En ce sens, vous avez peut-être un peu perdu sa trace : ces dernières années, il a réalisé Dreamland, la Licorne Oui L’argument.

C’est juste que les films indépendants sont vraiment leur truc. A tel point qu’il s’est imposé comme le fondateur d’une nouvelle catégorie qui reconnaît ce type de production dans le Festival du film de Shanghai. Dans les réseaux sociaux, où il accumule un peu plus de 55 000 followers, il se définit comme cinéaste et musicien, précisant que ce sont les disciplines qui traversent tous les aspects de sa vie.

Qu’en est-il de votre vie privée ? Êtes-vous en couple? La réponse est claire : il est marié à la célèbre photographe de mode Zoey Grossmann. En 2021, il écrit pour son anniversaire : « Nous avons rencontré la première année. Je l’ai prise à part et lui ai proposé où nous prenions nos photos de l’annuaire. J’ai épousé mon meilleur amiJe ne peux rien demander de plus. Ça s’améliore à chaque fois”. Une vie digne d’un film !

