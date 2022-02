Le Seigneur des Anneaux : Rings of Power défend la diversité des acteurs de la série

Le producteur exécutif de »Les anneaux de pouvoir », Lindsey Webera débattu de la diversité dans la prochaine série de »Le Seigneur des Anneaux ». Dans une récente interview, Weber a applaudi le casting multiculturel que le casting de la nouvelle série de Première vidéo. Se référant au rôle Sophia Nomveteutilisera comme nain Disa.

« Il nous a semblé naturel qu’une adaptation de l’œuvre de Tolkien reflètent ce qu’est vraiment le monde », a-t-elle déclaré. Nomvete est devenue la première femme de couleur à jouer un nain dans »Le Seigneur des Anneaux ». Cependant, certains fans ont exprimé leur déception que Disa ne porte pas de barbe ou ne suive pas les récits de l’auteur, qui n’a jamais mentionné qu’il y avait des nains de couleur dans son histoire.

Le directeur exécutif a mis l’accent sur le choix de la production pour rendre l’histoire plus inclusive. » Tolkien est pour tout le monde. Leurs histoires parlent de races fictives faisant de leur mieux pour survivre à l’isolement de leurs propres races et survivre avec différentes cultures », a déclaré Weber. L’unité a été l’un des thèmes transcendants de la saga du Seigneur des Anneaux. Cependant, Legolas, Aragorn et Gimli, étant des races fictives, ont tous été joués par des acteurs blancs.

Bien que le casting de la nouvelle série ait été une opportunité ouverte pour toutes sortes d’acteurs, les créateurs de la série ont été harcelés par les plus grands fans de la saga. Par exemple quand amazone a publié les 23 affiches de » Anneaux de pouvoir »l’étude a reçu divers messages de fans enragés par la diversité des acteurs qu’ils présentaient.

Pourtant, cela n’a pas surpris Mariana Rios Maldonado, l’un des plus grands connaisseurs des histoires de Tolkien. Elle a dit qu’elle s’attendait toujours à un contrecoup, mais n’a pas pris au sérieux les commentaires négatifs, ajoutant : « Qui sont ces gens qui se sentent si menacés ou dégoûtés par l’idée qu’un elfe soit noir, latino ou asiatique ? »

»The Rings of Power » est la prochaine série Prime Video se déroulant dans le Second Age de la Terre du Milieu, plusieurs milliers d’années avant les événements des livres »Le Hobbit » et »Le Seigneur des Anneaux ». Anneaux. L’histoire se concentrera sur la création des Anneaux de Pouvoir et la montée subséquente de Sauron, antagoniste des bandes originales.

Amazon a acheté les droits TV de « Le Seigneur des Anneaux » en novembre 2017 pour un total de 250 millions de dollars, s’engageant à publier au moins cinq saisons. Le budget stupéfiant d’un milliard de dollars pour faire « The Rings of Power » en fait la série télévisée la plus chère de l’histoire.

Tous ceux qui ont un abonnement à Prime Video pourront voir la série qui sortira le 2 septembre de cette année.