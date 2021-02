Comment trier vos chansons préférées avec les nouveaux filtres de genre et d’humeur de Spotify – Spotify

Vos «chansons aimées» sur Spotify sont une collection de vous – couvrant tous les genres que vous avez jamais appréciés et chaque humeur que vous avez vécue. Certains jours, vous cherchez peut-être à jouer tout le mix éclectique, tandis que d’autres, vous recherchez une certaine sensation.

À partir d’aujourd’hui, Spotify déploie une nouvelle façon pour nos auditeurs de trier facilement leur collection de «chansons aimées» pour chaque humeur et moment grâce à de nouveaux filtres Genre et Humeur. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les auditeurs ayant au moins 30 titres dans leurs collections pourront filtrer leurs chansons préférées selon jusqu’à 15 catégories d’ambiance et de genre personnalisées.

Voici comment activer (et désactiver) les nouveaux filtres:

Accédez à « Votre bibliothèque » et appuyez sur « Chansons aimées ».

Ensuite, appuyez sur l’un des filtres en haut de l’en-tête de la playlist pour afficher toutes les pistes qui relèvent de cette humeur ou de ce genre.

Lorsque vous êtes prêt à passer à une autre ambiance ou à un autre genre, appuyez simplement sur le «X» à côté du genre ou de l’ambiance pour désactiver le filtre et revenir à votre collection complète de «Chansons aimées».



Vous pouvez toujours ajouter de nouveaux favoris aux «morceaux aimés» (et même les supprimer) de la même manière que d’habitude, en appuyant sur le bouton «cœur». Mais à mesure que vos goûts changent ou si vous ajoutez et supprimez des chansons, vos filtres de genre et d’humeur seront également mis à jour en fonction du contenu de votre collection.

Cette fonctionnalité sera déployée au cours des prochaines semaines pour les auditeurs gratuits et Premium sur les appareils Android et iOS sur les marchés anglophones, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

Des genres comme le dancehall, la J-pop et le bluegrass aux ambiances comme le pompage, l’humeur et la soul, vos chansons préférées seront désormais la meilleure représentation de vous à un moment donné.