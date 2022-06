NADIA: The Secret of Blue Water obtient une version Bluray restaurée

Les collectionneurs d’anime ont un nouvel incontournable à espérer. GKIDS a officiellement annoncé la sortie d’une édition récemment restaurée de l’anime classique des années 90 NADIA : Le secret de l’eau bleue. GKIDS fournit le synopsis de la série, ainsi qu’une bande-annonce, ci-dessous.

Nous sommes en 1889 et des gens du monde entier affluent à Paris pour voir les réalisations scientifiques de l’Exposition Universelle malgré les rumeurs de dangers qui rôdent dans les océans. Alors qu’il assiste à la foire, l’inventeur adolescent Jean rencontre Nadia, une fille mystérieuse qui possède un cristal très recherché appelé Blue Water. Poursuivis par des forces infâmes, le couple voyage par mer et par ciel pour échapper à leurs ravisseurs potentiels et découvrir le secret du cristal.

NADIA : Le secret de l’eau bleue La production a commencé dans les années 1970 lorsqu’un jeune Hayao Miyazaki a été embauché par Toho pour proposer une nouvelle série télévisée. Parmi la liste des concepts créés par la future légende, l’un d’eux impliquait les personnages de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers. Le concept a suivi deux enfants orphelins rejoignant le capitaine Nemo sur The Nautilus alors qu’ils voyageaient à travers le monde, tout en évitant un gang de méchants. L’idée initiale n’a jamais été produite dans les années 70, mais après que Miyazaki ait quitté l’équipe pour poursuivre de futurs projets, Studio Gainax est intervenu pour développer davantage et éventuellement compléter la série. Parmi les membres de l’équipage se trouvait Hideaki Anno (Néon Genesis Evangelion, Shin Godzilla), qui a occupé le poste de directeur en chef.

FILM VIDÉO DU JOUR

NADIE serait diffusé pour la première fois au Japon en 1990 et continuerait pour un total de 39 épisodes. Le spectacle a été très apprécié, remportant des prix lors du Grand Prix Animage Anime de 1991, y compris les prix du «meilleur travail», de la «meilleure chanson» pour son thème d’ouverture et du «meilleur épisode» pour l’épisode 22. Nadia elle-même était la première femme personnage pour détrôner Nausicaä de Miyazaki du « Personnage féminin préféré d’Animage ». En 2001, la série a été récompensée au 72e rang des 100 meilleures productions animées du magazine. Suite à son succès, l’anime a reçu une adaptation en manga ainsi que plusieurs jeux vidéo. Un long métrage est également sorti en 1991, qui a servi de suite à l’émission et s’est déroulé trois ans après les événements de l’anime.





Apprendre le secret

NADIA : Le secret de l’eau bleue par GKIDS

Quand il était temps de distribuer NADIE aux États-Unis, il a été repris par ADV Films en 2000. Le service Anime Network d’ADV a diffusé l’émission jusqu’à ce que la société ferme finalement. Sentai Filmworks a acquis la série pour une sortie en 2014, pour la première fois en haute définition, sur DVD et Blu-Ray.

Ce qui rend l’édition GKIDS si prometteuse, c’est la restauration. Par rapport aux versions précédentes, les couleurs sortent pratiquement de l’écran ! Le nouveau package est livré avec des goodies spéciaux comme un nouveau «livret de conception de personnages et mécaniques», un spot télévisé, une featurette et un prologue. L’ensemble comprendra également les pistes audio originales doublées en japonais et en anglais.

Actuellement, l’ensemble Blu-Ray est disponible en précommande sur le site Web de GKIDS. La date de sortie est fixée au mois d’août de cette année. C’est un incontournable pour les nouveaux fans d’anime et c’est toujours un plaisir de voir les classiques obtenir des rééditions appropriées pour de nouveaux publics !