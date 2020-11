Google Messages pour obtenir un cryptage de bout en bout, de nouvelles fonctionnalités et plus encore pour les utilisateurs d’Android

Tendance FP20 nov.2020 16:20:42 IST

Google a annoncé qu’il déploierait le chiffrement de bout en bout pour les utilisateurs d’Android. Cette décision rendra plus difficile pour quiconque, autre que l’utilisateur, de lire le contenu des messages. Prendre à Le blog de Google, Product Lead for Messages, Crew Rowny a révélé qu’ils partageaient les dernières mises à jour que Google a apportées à Messages pour aider à se connecter en toute sécurité dans le monde entier. Selon le blog de Google, au fur et à mesure que les smartphones évoluent, les applications de communication devraient également progresser pour répondre aux besoins changeants.

Rowny a révélé que ces dernières années, le géant de la technologie travaillait avec l’industrie mobile et les fabricants d’appareils sur plusieurs réseaux d’opérateurs pour fournir des fonctionnalités de chat dans Messages basées sur la norme ouverte RCS (Rich Communication Services).

Selon le blog, les fonctionnalités de chat mettent à niveau la messagerie texte SMS afin que l’on puisse envoyer et recevoir des photos et des vidéos de meilleure qualité, ainsi que des discussions via des données Wi-Fi, ainsi que savoir quand son message est lu, etc.

Le blog a en outre mentionné que le déploiement mondial de la fonctionnalité de chat était terminé et rendra l’expérience de messagerie moderne universelle et interconnectée pour tout le monde sur Android. Les personnes qui utilisent les services de messagerie auront désormais accès aux fonctionnalités de chat modernes depuis leur opérateur ou directement depuis Google.

En outre, le blog a déclaré que, afin de protéger les informations personnelles dans les chats, ils déploieraient un cryptage de bout en bout, en commençant par des conversations RCS individuelles entre les personnes utilisant Messages.

Selon Rowny, « le chiffrement de bout en bout garantit que personne, y compris Google et des tiers, ne peut lire le contenu de vos messages lorsqu’ils transitent entre votre téléphone et le téléphone de la personne à qui vous envoyez un message. »

Le blog ajoute que le déploiement atteindra d’abord les bêta-testeurs au début du mois et se poursuivra l’année prochaine.

Le chiffrement de bout en bout n’est disponible que lorsque la personne qui envoie un SMS et la personne qui le reçoit ont installé Google Messages et activé leurs fonctionnalités de chat.

.

