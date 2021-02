« Luis Miguel, la série », saison 2: date de première sur Netflix, bande-annonce, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après le succès retentissant de «Luis Miguel, la série», Netflix a renouvelé le biopic avec Diego Boneta pour une deuxième saison. Dans cette même déclaration, il a été indiqué que la plate-forme de streaming sera en charge de la distribution mondiale des nouveaux épisodes, c’est-à-dire que Telemundo ne diffusera plus la fiction aux États-Unis.

« Le succès de la première saison de ‘Luis Miguel, la série’ a été incroyablement gratifiant, car il a souligné l’appétit du public latin de voir ses histoires à l’écran, authentiquement racontées », a commenté Carla González Vargas, présidente de Gato Grande Productions. » Nous sommes ravis de revenir pour la deuxième saison avec MGM et Netflix, et nous avons hâte de plonger dans la vie extraordinaire de Luis Miguel et son ascension spectaculaire vers la célébrité. «

Peu de temps après avoir confirmé la deuxième tranche de « Luis Miguel, la série»Le 27 janvier 2020, Diego Boneta a déclaré via son compte Instagram qu’ils étaient déjà dans les studios d’enregistrement en train de préparer les thèmes des nouveaux épisodes.

«Cela fait quelques jours de folie, j’enregistre en studio toutes les chansons de la deuxième saison de ‘Luis Miguel, la série’ et ça a été incroyable, mais c’est difficile car ils ne me laissent rien montrer à tous, j’aimerais pouvoir vous montrer des morceaux pour leur montrer ce que nous faisons », a déclaré l’acteur de 29 ans.

En raison de la pandémie de coronavirus, les enregistrements de la deuxième saison ont été annulés, mais Diego Boneta a révélé en direct sur son compte Instagram comment et quand le tournage reprendrait.

«Nous sommes restés à filmer la deuxième saison et c’était fou. Arrêter un tournage comme celui-ci était fou, quand reviendra-t-il? Nous ne savons pas quand tout est en sécurité et peut être filmé à nouveau. Nous ne sommes pas la seule production arrêtée, toutes les productions arrêtées et il y a une pause, il y a beaucoup derrière, on ne sait pas quand elle reviendra », a déclaré l’acteur qui a joué ‘El sol de México’ lors de la première saison de la série.

«Une chose que je peux vous dire, car dans le teaser dont j’en suis sorti quand j’étais plus âgé, c’est que j’ai utilisé des prothèses qui sont folles, elles prennent 3 heures pour les mettre, nous avons fait un an de tests avec différents matériaux. Ils ont été réalisés par un maquilleur très talentueux, j’ai travaillé avec lui sur «Terminator» et il a été lauréat d’un Oscar en tant que maquilleur. L’équipe derrière la caractérisation est incroyable, (j’ai) beaucoup de chance de pouvoir travailler avec eux. C’est un défi pour moi, c’est un défi d’acteur de sortir des deux (Luis Miguel jeune et mature) », a-t-il ajouté.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SERIE»?

Dans « Tu ne peux pas me laisser comme ça » (1×13), dernier épisode de la première saison de « Luis Miguel, la série« Lorsque le ‘Sol de México’ donne un concert au Paraguay, il apprend que son père est hospitalisé et en danger de mort. Au début, le chanteur refuse d’en savoir plus sur son père, mais il se rend vite compte que ça pourrait être sa dernière chance de savoir où se trouve sa mère, mais Luisito Rey emporte tout ce qu’il cache dans la tombe.

Sans espoir, ‘Luismi’ se retire, mais assez vite son âme revient dans son corps: Hugo López, son manager, lui tend une enveloppe avec des informations recueillies par le Mossad: «Ils l’ont trouvée, ils ont retrouvé votre mère», dit-il.

Lorsqu’il s’est entretenu longuement avec la presse mexicaine, Magnani a souligné que dans les nouveaux épisodes de «Luis Miguel, la série»Des thèmes seront abordés aussi forts que ceux explorés dans le premier volet. « J’espère que (la deuxième partie) reviendra de la même manière, car c’est une continuité, avec des choses très importantes, des questions importantes et tout aussi fortes, difficiles. »

« C’est tout ce qui reste la vie d’une star, qu’il n’y en a pas beaucoup, et sachant à quel point cet équilibre est difficile, entre être quelqu’un de normal et une star », at-il déclaré.

À la fin de la première saison, ils ont apparemment réussi à trouver où se trouvait la mère de Luis Miguel (Photo: Netflix)

Pour sa part, Diego Boneta a dit que la suite de « Luis Miguel, la série«Cela impliquerait de développer des histoires sur lesquelles il y a peu de connaissances, mais qui sont tout aussi passionnantes que celles racontées jusqu’à présent.

« Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada », explicó el intérprete mexicano a un diario argentin.

« Il y a tout le côté glamour, la promotion, quand il le casse à l’international avec Frank Sinatra, mais il y a aussi une vague de ‘The Godfather II’ qui devient très intéressante. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est très difficile à écrire, il faut que ce soit très bien fait », at-il ajouté.

Il a également souligné que « il est très important qu’il soit bien écrit car c’est plus délicat cette saison, il faut faire des recherches, des interviews, et ces choses ne peuvent pas être précipitées ».

Diego Boneta jouera à nouveau Luis Miguel dans la deuxième saison de sa biosérie (Photo: Netflix)

BANDE-ANNONCE SAISON 2 DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE »

La deuxième saison de « Luis Miguel, la série« Il n’a pas encore de bande-annonce officielle, mais en janvier 2020, Netflix a partagé une vidéo où Diego Boneta apparaît dans un studio d’enregistrement alors qu’il interprète l’une des chansons classiques de Luis Miguel, jusqu’à ce qu’il se transforme petit à petit en une version plus adulte du «Sol de México».

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «LUIS MIGUEL, LA SERIE» 2

Jusqu’à présent, la production de « Luis Miguel, la série»Confirmé la réapparition d’une petite partie du casting:

Diego Boneta – Luis Miguel en tant que jeune homme et adulte

Camila Sodi – Erika (Issabela Camil)

César Bordón – Hugo López

Juan Pablo Zurita – Álex Basteri

Cesar Santana – Alex McCluskey

Martin Bello – Tito

Lola Casamayor – Matilde

Pilar Santacruz – Sophie

Kevin Holt – Miguel

Gabriel Nuncio – Doc

Que va-t-il se passer entre Luis Miguel et Erika lors de la deuxième saison? (Photo: Netflix)

On ne sait toujours pas si Izán Llunas et Luis de la Rosa reprendront le rôle de Luis Miguel en tant qu’enfant et adolescent, respectivement. Ni si Óscar Jaenada aura une nouvelle participation en tant que Luisito Rey.

Par le biais de son compte Twitter, le journaliste Gustavo Saldaña a annoncé que le casting des nouveaux personnages aurait commencé en novembre dernier. Aussi, à l’époque, la participation de Belinda en tant que Mariah Carey a fait l’objet de rumeurs, surtout après que l’actrice mexicaine a publié une vidéo dans laquelle elle chante une chanson de l’interprète américain.

L’introduction supposée de Yalitza Aparicio dans le drame a également été rapportée sur la base de certaines déclarations de Diego Boneta, selon lesquelles il avait un projet en cours avec la star de «Roma». Cependant, ces rapports ont été rapidement rejetés.

Juan Pablo Zurita jouera à nouveau Alex, le frère cadet de Luis Miguel (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SÉRIE» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Luis Miguel, la série»Sera présenté le 18 avril 2021 dans Netflix.

5 CHOSES QUE VOUS NE SAVIEZ PAS SUR DIEGO BONETA

1. Données personnelles

Son nom complet est Diego Andrés González Boneta et il est né le 29 novembre 1990 à Mexico. Il est du signe du sagittaire et mesure 175cm Sa mère, Astrid Boneta, est américaine et son père, Lauro González, est mexicain. Il a deux frères plus jeunes, Santiago et Natalia.

2. Ses débuts à la télévision

Il a fait ses débuts sur le petit écran à l’âge de 12 ans dans la première édition de l’émission de télé-réalité pour enfants Code FAMA, en 2002. Fait intéressant, lors de sa participation au programme, il a eu l’occasion d’interpréter la chanson de Luis Miguel, La fille au bikini bleu.

3. Carrière par intérim

Diego a commencé sa carrière d’acteur en participant à des feuilletons tels que Alegrijes y Rebujos, Misión SOS, Rebelde et la série Scream Queens. De plus, il a auditionné pour la série Glee et le film The Chronicles of Narnia, mais n’a pas été sélectionné.

4. Carrière musicale

En 2005, il sort son premier album musical, Diego. Un an plus tard, il sort le même album en portugais, alors qu’il chante au Maracana, devant 120 000 personnes. En 2008, il sort son troisième album Indigo, dans lequel il intègre quelques chansons en anglais.

5. Transformation

Diego a préparé une année entière pour jouer El Sol de México. Il a pris des cours de chant, teint ses cheveux, bronzé, a séparé ses dents de devant et a reçu les conseils de Luis Miguel lui-même. Selon l’acteur, le rôle le plus stimulant de sa carrière.

