Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait être pratique pour vous de transformer vos potions en potions de Minecraft. Les potions Instant Health II peuvent être encombrantes si vous les buvez au milieu d’un combat. Elles s’appliquent à plusieurs personnes à la fois si elles se tiennent toutes proches l’une de l’autre. Vous pouvez les lancer sur vos ennemis si elles causent des effets négatifs La liste est longue. Heureusement, Barish est là avec un guide très simple pour transformer vos potions en potions de splash.

Comment transformer une potion en une potion éclaboussante dans Minecraft

Les potions sont faciles à faire, mais pour ce faire, assurez-vous de fabriquer et d’obtenir les objets communs suivants: la potion que vous souhaitez changer, un stand de brassage, de la poudre de feu et de la poudre à canon. Une fois que vous les avez, vous êtes prêt à partir!

Première étape: ouvrez votre stand de brassage

Un conseil utile est que le plus vous avez de stands de brassage, plus vous pouvez préparer de potions immediatement. Il n’y a pas de ralentissement ici, donc si vous avez cinq stands de brassage, vous pouvez faire 15 potions aussi vite que trois potions!

Deuxième étape: mettez les potions

Barish tient à mentionner: Il a rendu ce guide aussi simple que possible. Toutes ces étapes peuvent être effectuées en quelques secondes, tant que vous avez les bons articles dans votre inventaire. On dirait qu’il aurait dû suivre ses propres directions!

Troisième étape: ajouter de la poudre Blaze

Après avoir correctement stocké son inventaire, Barish ajoute la poudre Blaze au stand de brassage. Ceci doit être utilisé comme source de chaleur. Malheureusement, cela ne peut pas être remplacé par d’autres sources d’énergie comme le charbon ou le bois.

Étape quatre: ajouter de la poudre à canon

Ca a du sens! La poudre à canon rend la potion explosive. Une fois cette étape terminée, il vous suffit de attendez quelques secondes pour qu’il infuse, vos potions seront prêtes!

Cinquième étape: Splash!

Le voici dans toute sa splendeur – une Splash Potion of Healing II! Une autre astuce – Ces potions ne guérissent pas seulement vous et vos amis, mais font des dégâts à tous les monstres morts-vivants (zombies et squelettes) qui tombent dans sa zone d’effet.

C’est ça! Si vous êtes un cliqueur rapide, vous pouvez littéralement faire toutes ces étapes dans moins de 15 secondes, y compris en attendant qu’il se prépare. Si vous en stockez suffisamment et utilisez les bonnes potions, vous serez prêt à tout dans Minecraft Survival. Même les patrons n’auront aucune chance.

