Hendery de NCT montre son côté sexy dans les photos « Vogue », et personne n’était prêt

Le plus souvent WayVde Hendery est repéré, il porte généralement une expression faciale amusante qui devient instantanément le nouveau mème pour NCTzens. D’autres fois, il ressemble à une mignonne totale.

À partir d’un aperçu de NCT Ufonctionnalité à venir de Vogue CoréeDans son numéro de décembre, Hendery a rappelé à tout le monde qu’il pouvait aussi jouer le rôle de sexy.

À travers leur compte Instagram, Vogue Korea a taquiné certaines des photos de l’unité «Work It» que les fans pourraient attendre avec impatience. Même si les photos ont été brièvement montrées, les fans ont eu raison de travailler pour les rendre de haute qualité.

Alors que tous les membres servaient des looks, les photos individuelles de Hendery se sont démarquées.

De ses cheveux rose vif à la façon dont il regardait la caméra, les fans se déchaînaient pour combien il avait tué le regard.

Avec ses cheveux couvrant un œil et sa chemise ouverte, Hendery maîtrisait le look sexy. Si ces photos n’étaient qu’un avant-goût de ce à quoi s’attendre du problème, tout le monde en voudra certainement plus.

Ce n’était pas la première fois qu’Hendery montrait son côté sexy pour le magazine. Lorsque WayV figurait dans un numéro précédent, Hendery était tout aussi brûlant avec ses abdos exposés.

Entre Hendery et les autres photos sexy des membres, NCTzens courra certainement pour en acheter une copie.