29 téléphones bon marché compatibles avec Minecraft Earth

Même si Terre Minecraft est disponible pour iOS Oui AndroidMalheureusement, tout le monde ne pourra pas profiter de la création de Minecraft et votre appareil devra se conformer quelques exigences minimales pour déplacer le jeu. Nous vous disons ce qu’ils sont, et nous vous proposons une sélection de smartphones bon marché qui les rencontrent.

Quelles sont les conditions requises pour jouer à Minecraft Earth?

Comme indiqué dans la page d’aide officielle du jeu, pour jouer sur un smartphone Android, ce doit être compatible avec ARCore, la plateforme de réalité augmentée développée par Google.

La plupart des terminaux milieu et haut de gamme lancés sur le marché avec Android 7 ou version supérieure sont compatibles avec ARCore. Si vous voulez vous en assurer, vérifiez que votre smartphone figure dans la liste des appareils compatibles ARCore.

Téléphones compatibles à moins de 400 euros

Xiaomi et Redmi

Samsung

Huawei et honneur

OnePlus

Lenovo

Comme vous pouvez le voir, pratiquement tout le milieu de gamme Samsung est compatible, des terminaux tels que le Samsung Galaxy A50, ce que nous avons recommandé à plusieurs reprises. C’est un appareil complet, avec un bon design et une excellente batterie.

Vous pouvez également trouver des modèles puissants, comme le OnePlus 7, qui a le Snapdragon 855 Qualcomm comme cerveau, avec des versions de 6 Go et 8 Go de RAM. Nous n’oublions pas la série Redmi Note 8, qui a réalisé un volume de ventes impressionnant ces derniers mois.

