Le réalisateur de Jurassic World 3 promet l’apogée de toute la série culte des dinosaures

Avec la troisième partie de la populaire série Dino Monde jurassique Le réalisateur Colin Trevorrow complète la trilogie de suivi de la série culte de Steven Spielberg parc jurassique. En raison de la crise Corona, cependant, les fans doivent attendre plus longtemps le retour spectaculaire du T-Rex. À l’origine, le film devrait Jurassic World 3: Dominion dans les cinémas cette année, pendant ce temps Date de sortie en salle reportée au 10 juin 2022.

Alors que Trevorrow continue de travailler pour terminer la nouvelle aventure des dinosaures, il a récemment révélé plus de détails sur l’intrigue et lesquels dans une interview. Compound représente la nouvelle trilogie des films classiques de Jurassic Park:

«Pour moi, Jurassic World 3 est l’aboutissement d’une grande histoire racontée. Si vous regardez la fin de la trilogie Jurassic Park, toute l’intrigue de ces trois films n’est pas tout à fait claire car ils ont été rendus beaucoup plus épisodiques. Mais cela ne s’applique pas à cette trilogie. C’est une action beaucoup plus sérielle. C’était important pour moi qu’avec Dominion vous compreniez quelle histoire les premiers films racontaient et comment tout ce qui s’est passé dans la trilogie affecte directement ce qui se passe dans le prochain film. Quand une nouvelle génération de fans de dinosaures regarde les six films Jurassic, ils devraient avoir l’impression de voir une histoire unique et complète. «

© Universal Pictures – « Jurassic Park »

Retrouvailles avec Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern

Pour compléter la série complète Dino, le réalisateur Colin Trevorrow a déjà confirmé une réunion avec le Acteurs originaux de la série culte «Jurassic Park». Jouer après plus de 20 ans Sam Neill comme Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum comme Dr. Ian Malcolm et Laura Dern en tant que Dr. Ellie Sattler à nouveau ensemble pour la première fois dans «Jurassic World 3».

Les trois rejoindront le casting de la nouvelle trilogie avec Chris Pratt dans le rôle d’Owen Grady et Bryce Dallas Howard dans le rôle de Claire Dearing. BD Wong, le chercheur en génétique sans scrupules Dr. Henry Wu des films précédents, qui ne manquera pas de provoquer des surprises.

Jeff Goldblum a déjà révélé dans une interview précédente que dans Jurassic World 3 nouvelles espèces de dinosaures peuvent être vues:

« Je ne peux pas donner grand-chose, mais nous étions dans un endroit très serré et fermé toute la journée. Nous trois [Goldblum, Sam Neill, Laura Dern] étaient dans cette minuscule pièce et nous avons été menacés par un groupe surprenant de créatures préhistoriques que vous n’avez jamais vues! «

Jurassic World: Camp Cretaceous continue sur Netflix

Le réalisateur Colin Trevorrow a déjà un court-métrage intitulé Bataille à Big Rock publié et fait également partie de la nouvelle série d’animation Jurassic World: Nouvelles aventures (Titre original: Jurassic World: Camp Cretaceous) en tant que spin-off de la série de films actuellement diffusée sur Netflix et destinée à un public plus jeune.

« Par respect pour les auteurs de la série, il est important pour moi que Camp Cretaceous raconte sa propre histoire à travers l’univers. Mais la deuxième saison – et peut-être au-delà – devrait pouvoir continuer à raconter l’histoire principale de la série de films. Elle ira plus loin dans l’intrigue plus grande et éclaircira même certaines choses. Jurassic World 3: Dominion fera référence à des découvertes que je suis très heureux de voir.«

L’intrigue se reproduit Monde jurassique 2 et raconte les aventures d’un groupe de jeunes qui ont participé à un camp d’été sur Isla Nublar et ont été surpris par les événements dramatiques. Dans les ruines du parc à thème Jurassic World, ils doivent se battre pour survivre pendant qu’un T-Rex les chasse. La saison 2 commence le 22 janvier sur Netflix.

Nouveau jeu vidéo annoncé

Les fans de jeux en auront également pour leur argent avec un nouveau jeu: Nach Évolution du monde jurassique a apparemment la production d’un nouveau jeu vidéo intitulé Conséquences du monde jurassique commencé qui pourrait apparaître pour la PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.