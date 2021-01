Les fans de Cyborg soutiennent Ray Fisher après avoir été retiré du DCEU

Le hashtag, #IStandWithRayFisher est devenu viral après que l’acteur a annoncé qu’il avait été supprimé de la bande de ‘Éclat’.

Ray Fisher a commencé sa critique contre Warner Bros. dans le 2020, en particulier contre Joss Whedon pour leur traitement envers lui et d’autres pendant le tournage de «Justice League». En plus de détailler un traitement raciste et abusif dans les coulisses de lui qui l’a amené à ne pas vouloir être impliqué avec lui DCEU.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ray Fisher serait supprimé de « The Flash » après sa critique de DC

Depuis, Pêcheur a ouvertement dit qu’il ne jouerait pas Cyborg alors que Walter Hamada être président de Films DC, car, Hamada Il aurait été au courant de ce qui s’était passé et aurait décidé de ne pas agir selon l’acteur.

L’annonce de l’acteur a conduit au hashtag, #IStandWithRayFisher est devenu viral sur Twitter, tandis que les fans du DCEU ont montré leur soutien à l’acteur en affrontant le président de Films DC.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Justice League »: Gal Gadot parle de son expérience avec Joss Whedon

À propos des comportements de Whedon dans le tournage de ‘Justice League’, Pêcheur a commenté que Hamada a fait tout ce qu’il pouvait pour protéger son ami et le coprésident de Films DC, Geoff Johns lors d’une présumée enquête menée par Warner Bros.

D’autre part, de nombreux acteurs du casting du film tels que Jason Momoa, ont soutenu Pêcheur dans son combat contre Films DC et Warner Bros.