Comment s’est passé l’accident de la fille d’Ewan McGregor quelques minutes avant une première

Ewan McGregor Il a été marié pendant près de 23 ans au créateur français Eve mavrakis. Ensemble, ils ont eu quatre filles, dégager, Esther Rose, Jamiyan Oui Anouk. Le plus âgé a 25 ans et est celui qui a été le plus médiatisé, ces derniers temps. C’est qu’après le divorce de ses parents, en 2018, la jeune femme était en faveur de sa mère et s’est même éloignée du protagoniste de Obi Wan Kenobi peu à peu.

L’interprète écossais a commencé à sortir avec l’actrice américaine Mary Elizabeth Winstead, qui est toujours son partenaire, et Clara a exprimé qu’elle n’était pas d’accord avec cette relation. Parallèlement, il a utilisé ses réseaux sociaux pour parler de son combat contre l’anxiété et les addictions. Cade pour dire qu’à l’heure actuelle, il semble que le lien avec son père se soit amélioré, puisqu’elle-même s’est chargée de télécharger des photos de lui pour l’accueillir le jour de son anniversaire.

Pourtant, ce n’est pas à cause de la relation avec McGregor que la jeune mannequin a fait l’actualité mais parce que, il y a quelques jours, elle est apparue dans un tapis rouge avec des blessures au visage. Clara a dit que son chien l’avait mordue. Regardez exactement ce qu’il a dit.

Comment s’est passé l’accident de la fille d’Ewan McGregor

Oui ok Clara McGregor Elle a commencé sa carrière de mannequin, maintenant elle veut faire le grand saut et se consacrer professionnellement comme son père le fait. Ce vendredi la présentation d’un nouveau film avec l’acteur intitulé, Le gâteau d’anniversaire. Comme tous les acteurs le font avant une avant-première, la jeune femme s’est enrôlée dans un costume, en l’occurrence, de couleur écru et les cheveux lâchés.

Photo : Getty Images



Mais lorsqu’elle a foulé le tapis rouge, ce ne sont pas ses vêtements qui ont attiré l’attention, mais son visage. C’est que l’actrice avait trois blessures qui traversaient son nez et son œil gauche. Deux jours plus tard, il a décidé de raconter à ses abonnés Instagram ce qui s’était passé. Apparemment, à peine 30 minutes avant l’événement, Clara a été attaquée par son chien et a dû se rendre d’urgence à l’hôpital pour se faire soigner.

« Quand une morsure de chien vous emmène aux urgences 30 minutes avant le tapis rouge, merci @themobmuseum de nous avoir invités, @thebirthdaycakemovie sort en salles et en VOD le 18 juin. @pgdm @ swindled717 @sienaoberman félicitations !! merci @fendi pour le costume « a écrit la fille de l’acteur de Guerres des étoiles sans préciser plus de détails sur ce qui s’est passé.