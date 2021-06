Netflix publie une bande-annonce complète pour « Trollhunters: Rise of the Titans »

Née dans l’esprit du brillant réalisateur mexicain Guillermo del Toro, la franchise animée « Tales of Arcadia » est devenue l’une des plus plébiscitées et appréciées par le studio Dreamwork par les abonnés de Netflix, qui assisteront cet été à sa fin définitive.

Les séries « Trollhunters », « 3Below » et « Wizards » s’achèveront avec l’arrivée d’un film crossover intitulé « Trollhunters: Rise of the Titans », présentant une histoire dans laquelle les héros de chacune de ces productions doivent unir votre forces pour abattre une force malveillante qui menace de détruire toute l’humanité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le film LEGO Batman : le réalisateur dit que la suite n’aura pas lieu

Prévu pour arriver au catalogue Netflix le 21 juillet, « Trollhunters: Rise of the Titans » présentera une histoire à grande échelle dans laquelle les héros et les méchants d’Arcadia doivent unir leurs forces dans une dernière bataille qui décidera du sort de leur avenir, avec une première bande-annonce qui promet action, aventure et quelques clins d’œil amusants aux travaux antérieurs de Del Toro.

Le film a un casting multi-stars dans lequel la participation d’Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Diego Luna, Tatiana Maslany, Nick Offerman, James Wong, Angel Lin, se tient Jonathan Hyde, Grey Griffin et bien d’autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le caméo surprise de « The Flash » aurait été révélé

Comme si la participation de chaque membre important de la franchise « Tales of Arcadia » ne suffisait pas, le scénario a été écrit par Guillermo del Toro en collaboration avec Marc Guggenheim, Dan Hageman et Kevin Hageman, qui sont les producteurs exécutifs de ce dernier. livre avec Chad Hammes, Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco et Andrew L. Schmidt, qui réalise le film.