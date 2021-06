Le directeur de Shake Shack accusé d’avoir empoisonné les secousses d’officiers poursuit le NYPD pour diffamation

Le directeur d’un restaurant Shake Shack de New York a déclaré qu’il avait été illégalement détenu par la police et « raillé » après avoir été faussement accusé l’année dernière d’avoir empoisonné les milkshakes de trois officiers.

Le directeur, Marcus Gilliam, poursuit maintenant des membres du service de police de New York, la ville de New York, ainsi que les syndicats qui représentent la police et les détectives. Le procès de Gilliam demande des dommages-intérêts pour diffamation et privation présumées.

Gilliam dit dans le procès que l’incident du 15 juin 2020 a nui à sa réputation et l’a amené à « souffrir des dommages émotionnels et psychologiques ». On ne sait pas si Gilliam est toujours à l’emploi de Shake Shack, et l’entreprise n’a pas pu être jointe dans l’immédiat mardi.

Les trois officiers, dont l’un est identifié comme Richard Roe, étaient sur le point de protester après la mort de George Floyd et Breonna Taylor lorsqu’ils se sont arrêtés dans un Shake Shack de Lower Manhattan pour ramasser des shakes à la fraise, à la vanille et aux cerises.

La plainte, déposée lundi, indique que les agents ont passé la commande via une application mobile et que les boissons étaient emballées et les attendaient avant leur arrivée.

« Puisque les commandes ont été passées à l’aide d’une application mobile, et non en personne, M. Gilliam et les autres employés de Shake Shack ne pouvaient pas savoir que des policiers avaient passé la commande », indique le procès.

Après avoir siroté les shakes, les officiers ont dit qu’ils n’avaient pas bon goût, les ont jetés à la poubelle et ont dit à Gilliam. Gilliam s’est immédiatement excusé et a offert aux agents des bons pour de la nourriture gratuite et des milkshakes, qu’ils ont acceptés.

Selon le procès, les officiers ont dit plus tard à leur sergent que Gilliam avait mis une « substance toxique » qui serait de l’eau de Javel dans leurs shakes. Le sergent est arrivé au magasin et a déclaré qu’il s’agissait d’une scène de crime et Gilliam et ses collègues ont été illégalement détenus, selon le procès.

À un moment donné, Gilliam a reçu l’ordre de montrer à la police comment ils fabriquaient les laits frappés et, ce faisant, un sergent lui a demandé : « Quand avez-vous ajouté l’eau de Javel ? » On lui a alors dit que les trois policiers étaient à l’hôpital.

Le NYPD a déclaré en juin que les policiers avaient été examinés à l’hôpital et libérés. Le procès dit que les officiers n’ont jamais montré de symptômes d’écœurement par les secousses.

Gilliam a été emmené au poste de police où il a été interrogé pendant plus d’une heure, selon la poursuite.

« Tout au long de l’interrogatoire, les détectives ont raillé le plaignant en lui disant qu’il mettait de l’eau de Javel dans les laits frappés », dit-il.

Après environ trois heures à la gare, Gilliam a été ramené au restaurant.

La poursuite indique que la police a testé les shakes jetés par les officiers « et n’a trouvé aucune preuve d’eau de Javel ou d’autres substances toxiques ». Les images de sécurité du restaurant ont également montré que personne n’avait altéré les boissons, selon le procès.

Malgré cela, un lieutenant du NYPD a envoyé un courrier électronique à la Police Benevolent Association (PBA) et à la Detectives’ Endowment Association (DEA) et a déclaré que les agents étaient tombés malades à cause des milkshakes.

Le syndicat des détectives a tweeté que les trois officiers avaient été « intentionnellement empoisonnés » par des travailleurs d’un Shake Shack de Lower Manhattan. Le président du syndicat de la police, Patrick Lynch, a tweeté qu’une substance toxique, peut-être de l’eau de Javel, avait été mise dans les boissons. Plusieurs organes de presse ont repris les affirmations inexactes et publié des articles en ligne.

Un jour après l’incident, la police a innocenté les travailleurs de Shake Shack, mais les fausses accusations publiques ont conduit des gens à venir au restaurant et à se moquer de Gilliam, selon le procès.

« Les accusés Lynch, PBA et DEA ont fait preuve d’une grande irresponsabilité dans la diffusion des tweets, car il n’y avait aucune preuve que le plaignant ou ses employés aient empoisonné » les officiers, indique-t-il.

La poursuite accuse les officiers et Lynch d’avoir diffamé Gilliam, qui demande des dommages-intérêts non spécifiés.

La PBA n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire mardi. La DEA et le NYPD ont renvoyé les commentaires à leurs avocats, qui n’ont pas répondu. Roe n’a pas pu être joint aux numéros de téléphone indiqués pour lui.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.