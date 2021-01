« Vikings »: le fils d’Ingrid, est-ce celui de Bjorn ou de Harald?

Après sept ans à la télévision et une saga qui a duré des décennies, la fin de la sixième saison de « Vikings»A terminé l’histoire de Ragnar Lothbrok et de ses fils. La dernière saison de la série History Channel a été divisée en deux moitiés, et la saison 6b de « Vikings»Il a commencé par un adieu au premier-né de Ragnar, Bjorn Ironside.

Le guerrier a quitté le spectacle avec style, apparemment ressusciter des morts et mener l’armée norvégienne à la victoire contre les Envahisseurs Rus, avant de finalement succomber à ses blessures et d’être enterré toujours à cheval avec le épée levée, l’une des morts les plus héroïques de la série.

Pour sa part, qui avait été son deuxième femme était devenu le nouveau reine de Kattegat. Les fans ont découvert qu’elle était une sorcière, ayant la faveur des dieux à sa disposition pour éliminer ses ennemis, comme elle l’a fait avec lui. roi erik le laisser aveugle, ou pour gagner plus de puissance, comme expressément demandé.

Cependant, les fans se sont retrouvés avec une question concernant ce personnage: ¿Dont le fils est Ingrid? Même si elle était intime avec son mari Bjorn ironside, à la fin de la première moitié de saison Harald il l’a abusée sexuellement, mais la série ne précise jamais dont le fils était vraiment.

L’ENFANT D’INGRID EST-IL DE BJORN OU HARALD?

Bjorn Ironside a été tué par des flèches, mais il a d’abord fait son travail (Photo: Histoire)

Comme on s’en souvient, Ingrid a attiré l’attention de Bjorn pendant la première partie de la saison 6, et devint sa deuxième femme quand Gunnhild les a trouvés ensemble une fois. Elle ne voulait pas perdre son mari, alors elle a décidé de faire ça pour que tout le monde vive heureux dans ce trio amoureux.

Quand il est décédé, il a laissé ses deux femmes derrière, Ingrid et Gunnhild, et tous deux étaient en mesure d’assumer la position de reine de Kattegat. Gunnhild hésitait à postuler pour le poste, mais à perpétuer l’héritage de Bjorn, a décidé de le faire. Erik aussi encouragé Ingrid de se présenter, et elle a dit que la seule raison pour laquelle elle le ferait est qu’elle était enceinte de Bjorn.

Les fans se souviendront du moment déchirant où Ingrid elle a été violée par le roi Harald dans la première moitié de la sixième saison, il y a donc des spéculations quant à savoir si le garçon est vraiment de Bjorn ou y avait-il une chance que Harald avait mis Ingrid enceinte avec cette seule rencontre.

Ingrid est devenue la reine de Kattegat (Photo: Histoire)

Ingrid était sûre que le garçon appartenait à Bjorn, et a dit qu’il savait que j’étais enceinte avant Harald l’attaque. Cependant, après avoir été interrogé par Gunnhild, elle a admis qu’elle ne pouvait pas être sûre de l’identité du père. Harald J’avais rendu visite à Ingrid une fois qu’il est retourné à Kattegat, et quand il a découvert qu’elle était enceinte, il a cru que l’enfant était à elle.

Harald, qui prétendait être le roi légitime de Kattegat, Il a demandé Ingrid et Gunnhild de l’épouser afin qu’ils puissent régner ensemble. Ingrid Elle avait utilisé son bébé pour justifier sa candidature à la reine, mais alors qu’Harald avait toujours du pouvoir sur elle, elle recommençait à se sentir perdue.

Selon Express, il y a des indications que le bébé est de Harald, car Ingrid n’avait pas mentionné qu’elle était enceinte avant le bataille de la Rus. Dans une conversation avec Gunnhild, Ingrid Il a dit qu’il n’avait pas d’autre choix que de se marier Haraldcar elle n’avait pas d’autre option pour devenir reine.

Ingrid est devenue la deuxième épouse de Bjorn (Photo: Histoire)

Avec Gunnhild étant une jeune fille écuyer, elle a un certain pouvoir sur Harald, et il la respecte pour être une Guerrier féroce. Cependant, Ingrid Elle n’était qu’une citoyenne de Kattegat et a dit qu’il n’osait pas défier les vœux de Harald. Au final, la série n’a pas clarifié cette inconnue, seulement avec Ingrid assurant toujours que le bébé était de Bjorn.

Les fans peuvent attendre la première de « Vikings: Valhalla« Pour voir si l’un des nouveaux personnages suivra l’héritage de viking bjorn et sa famille, celle qui Ingrid J’ai grandi pendant de nombreuses années. D’un autre côté, un bâtard qui pense être le fils de Bjorn, alors qu’en fait c’était le résultat d’un viol.