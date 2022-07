De nouvelles missions solo et un créateur de personnage sont ajoutés à Red Dead Redemption 2 avec la mise à jour

Rédemption de Red Dead La fantastique expérience solo de 2 est toujours vivante en partie grâce à cette grande modification qui vise à introduire de nouvelles aventures, personnes et situations dans le bac à sable Rockstar. Les correctifs de Red Dead Online et les âmes de la direction de Rockstar ont peut-être péri.

Le mod Life of Crime de CruelMasterMC est toujours en cours de développement, mais il comprend déjà un éditeur de personnage, de nouvelles missions de braquage et de braquage de train, et un prologue entièrement réalisé dans lequel votre personnage s’échappe de prison, rencontre sa connexion et commence une carrière criminelle.

L’objectif du jeu est de s’écarter de l’intrigue centrale d’Arthur Morgan / John Marston et de présenter le joueur comme un autre détenu de prison essayant de vivre dans les plaines de New Hanover.

Bien que le gang de Dutch van der Linde rencontre parfois votre tireur non identifié dans le jeu, grâce au travail de CruelMasterMC sur les scènes, le jeu était principalement destiné à être une nouvelle version de l’expérience solo de Red Dead.

La première itération de Life of Crime, qui présentait Arthur comme personnage principal, a été publiée l’année dernière en tant que mission secondaire de braquage. Cependant, la version 2.0 comprenait une tonne de matériel frais, comme des cinématiques, des quêtes et la possibilité de choisir un rôle principal féminin ou masculin.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, CruelMasterMC a mentionné son intention de créer un conte complet, avec des scènes et des voix off.

Compte tenu de l’écart de huit ans entre le premier Red Dead Redemption et RDR 2, ainsi que du fait que Rockstar a presque annoncé qu’il se concentrerait sur GTA 6 au lieu de Red Dead Online, Life of Crime est peut-être la chose la plus proche que nous ayons à une véritable continuation de la franchise dans un futur proche.

CruelMasterMC affirme que le seul but du mod est de jouer en tant que personnage complètement nouveau que vous utilisez mp homme ou femme conçu, avec toutes vos armes et votre argent effacés.