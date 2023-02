Comment repérer les œufs de Pâques dans les films Pixar

in

Curiosités

Les films du studio d’animation Disney anticipent souvent les futures sorties dans leurs films.

© IMDbLightyear, la dernière version de Pixar.

Ce n’est pas un secret quoi Pixar fait avec chaque film: ils cachent des œufs de Pâques qui anticipent les futures sorties. Derrière l’un des studios d’animation les plus importants au monde, il y a un système qui leur permet d’aller au cinéma (ou de Disney+dans certains cas) et semez les détails de ce que l’on verra plus tard.

Dans Youtube Vous pouvez voir plusieurs analyses des différents films qui Pixar sorti depuis 1995, avec le premier histoire de jouet, où vous pouvez trouver des aperçus des futures versions. De voir à Némo dans Monsters Inc ou pour trouver Lotso dans en haut. Chacun de ces hommages n’est pas aléatoire et Gaston Ugartéanimateur de l’entreprise, était chargé d’expliquer comment ils y parvenaient.

« C’est comme une signature brevetée déjà Pixarqu’on a tendance à faire ça quand on a déjà un film qui va sortir après celui qu’on est en train de monter… »a commencé lors d’une conférence à regarde qui j’ai trouvé. L’animateur argentin a fait remarquer qu’aujourd’hui, de nombreuses productions se chevauchent ou vont en parallèle.

Par conséquent, il peut arriver qu’il y ait des personnages déjà conçus. « Peut-être que nous avons le personnage principal du futur film »a-t-il fait remarquer, par rapport à la façon dont ils parviennent à faire ces œufs de Pâques. De plus, il a souligné lequel se cache dans année-lumièrele dernier film de Pixar pour aller au cinéma.

+ Oeuf de Pâques d’Elemental dans Lightyear

« Dans année-lumière il y a un œuf de Pâques du personnage principal de Élémentaire”stressé Gaston Ugarté dans la conversation. Si vous faites attention, dans la séquence d’apparition d’un distributeur automatique, vous pouvez voir en bas de l’écran des bouteilles d’eau qui portent le nom Pataugerdu même nom que le protagoniste du prochain film de Pixar.

