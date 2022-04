John Travolta rend un hommage émouvant à feu son fils Jett à l’occasion de son 30e anniversaire

Plus d’une décennie plus tard, Travolta a tragiquement perdu sa femme, Kelly Preston, qui luttait contre le cancer du sein depuis deux ans.

Sur sa page Instagram personnelle, l’acteur a partagé une douce photo de lui câlinant son jeune fils, avec la légende suivante : « Ma chère Jetty, tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. Je pense à toi tous les jours. Joyeux anniversaire. Amour, ton Père. »

Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Des photos et des souvenirs précieux », tandis qu’un autre a répondu : « Rien de pire que de perdre un enfant. Je ressens votre douleur. Tellement désolé. »

« Joyeux anniversaire à ton beau fils Jetty. Il fête avec les anges et sa maman », a écrit un autre adepte.

Jet était son aîné de trois enfants, avec Ella bleu et Benjamin naître peu de temps après.

« Ma famille et moi serons éternellement reconnaissants à ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, à tous les centres médicaux qui l’ont aidée, ainsi qu’à ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés », a-t-il écrit.