Le nouveau documentaire de Jimmy Savile est maintenant diffusé sur Netflix

Savile s’était forgé une carrière extrêmement réussie à la télévision et à la radio après avoir débuté à la fin des années 1950, après avoir reçu un OBE en 1971 et un titre de chevalier en 1990.

Mais derrière les combinaisons et les cigares, il y avait un prédateur qui ciblait les jeunes et les personnes vulnérables – dont beaucoup ont raconté leurs histoires après sa mort en 2011.

«Depuis sa mort, des enquêtes indépendantes et celles menées par Scotland Yard ont révélé que Savile avait été un délinquant sexuel prolifique et prédateur, abusant de centaines de personnes, dont certaines n’avaient que cinq ans. À ce jour, plus de 450 allégations d’agressions et d’abus sexuels ont été portées contre lui.