Marc Maron fait exploser l’enquête de l’Académie sur la nomination aux Oscars d’Andrea Riseborough

À Leslie Star Andrea Riseborough remporter une nomination aux Oscars a été une surprise pour beaucoup, et l’annonce a également suscité une certaine controverse. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a depuis annoncé qu’elle procédait à un examen interne de la campagne populaire qui avait abouti à la nomination de Riseborough, et il est possible que l’honneur soit annulé en fonction de ce que l’Académie décide. Plus précisément, l’Académie a déclaré qu’elle enquêtait pour voir si la campagne enfreignait les directives, interférant ainsi avec son objectif de mener les Oscars de « manière juste et éthique ».

Marc Maronl’une des co-stars de Riseborough dans À Leslie, se prononce maintenant contre l’Académie pour avoir pris cette position. Sur son WTF podcast (via Deadline), Maron a condamné l’examen de la nomination de Riseborough, arguant que la campagne populaire était tout à fait valable. Il suggère également que l’Académie a une arrière-pensée pour faire cette annonce.

« Apparemment, l’Académie des sciences du cinéma ou quoi que ce soit d’autre a décidé d’enquêter sur la campagne populaire d’Andrea Riseborough pour lui obtenir la nomination aux Oscars, car je suppose que cela menace tellement leur système qu’ils sont complètement rachetés par des entreprises. intérêts sous forme d’ateliers… L’Académie est [like], ‘Eh bien, nous devons jeter un œil à cela. Ce n’est pas la façon dont il est censé fonctionner. Les artistes indépendants ne méritent pas l’attention de l’Académie tant que nous ne voyons pas exactement comment cela fonctionne. Alors on va se pencher là-dessus.' »

Maron a ensuite souligné que l’Académie ne contestait pas les campagnes de plusieurs millions de dollars soutenues par des entreprises avec des campagnes de nomination aux Oscars, ce qui rend ridicule de soumettre une campagne populaire à un tel examen minutieux.

« Des millions de dollars [are] mis dans des mois et des mois de campagnes publicitaires, de publicité, de projections par de grandes entités de divertissement d’entreprise, et Andrea a été défendue par ses pairs grâce à une campagne populaire qui a été menée par quelques acteurs. Il ne se passera rien à cause de [the investigation]. [It] était sérieux… et ce n’est pas indigne. Mais je suis content que l’Académie – à la demande d’intérêts particuliers, d’intérêts corporatifs et de paranoïa à propos de leur apparence – mène une enquête. Qui s’en fout ! »





To Leslie a été largement acclamé

Bien qu’il y ait eu une certaine controverse, beaucoup diraient que la nomination de Riseborough est méritée. Dans À Leslie, Riseborough joue une mère célibataire qui dépense de l’argent à la loterie pour la drogue et l’alcool, la mettant dans une très mauvaise passe jusqu’à ce qu’elle ait la chance de tourner la page avec un emploi dans un motel. Le film a obtenu une note presque parfaite de 97% chez Rotten Tomatoes, la performance de Riseborough attirant en particulier les éloges de la critique.

Pour l’instant, la nomination de Riseborough aux Oscars n’a pas été annulée. La cérémonie est prévue le 12 mars 2023.