Star Trek: Picard décroche le score parfait de Rotten Tomatoes pour la dernière saison

Star Trek : Picard se dirige avec audace vers sa troisième et dernière saison sur Paramount +, et les critiques du critique ont donné à l’émission une note de 100% sur Rotten Tomatoes. Bien qu’il reste encore beaucoup de temps pour d’autres critiques à venir et que le public n’ait pas encore eu son mot à dire, la première vague de notes de critiques a suggéré que la série dirigée par Patrick Stewart sortira en beauté après la nouvelle série d’épisodes. .

Star Trek : Picard a été un retour réussi dans la franchise pour La nouvelle génération‘s Enterprise Captain , avec des scores d’atterrissage des deux saisons précédentes dans les années 80. Les critiques de la saison 3 suggérant que la vague positive d’amour pour la série se poursuivra et grandira à mesure qu’elle atteindra son apogée, c’est peut-être une bonne décision que ce soit la dernière aventure de Picard.

Julian Roman de 45secondes.fr a déclaré dans sa critique des six premiers épisodes de la saison :

Le synopsis de la dernière saison se lit comme suit:

« Dans la conclusion épique et passionnante de Star Trek: Picard, un message désespéré d’un ami perdu depuis longtemps entraîne la légende de Starfleet, l’amiral Jean-Luc Picard, dans la mission la plus audacieuse de sa vie, l’obligeant à recruter des alliés couvrant les générations anciennes et nouvelles. Cette dernière aventure le place sur une trajectoire de collision avec l’héritage de son passé et de nouvelles révélations explosives qui modifieront à jamais le destin de la Fédération. «

L’année dernière, il y avait beaucoup de taquineries de la part de picard le showrunner Terry Matalas sur le nombre de retours nostalgiques que les fans obtiendraient lors de la dernière saison de la série. Alors que ce genre de taquineries conduit généralement à la déception, la série semble avoir livré exactement ce qu’elle avait promis. Malalas a précédemment discuté de la pression de livrer la bonne fin et de la façon dont ramener d’anciens personnages était un vrai frisson. Il a dit:

« Vous les aviez tout le temps… il y a eu un moment en particulier… c’est un moment légendaire, disons simplement. Je dirai qu’ils sont tous réunis. Et il se passe des choses et je me souviens m’être tourné vers mon assistant et lui avoir dit : « En ce moment, je devrais être en larmes, mais je suis trop stressé pour bien faire les choses. » Parce que je ne veux pas tout foutre en l’air. C’est la clé. Les moments ont vraiment frappé en post, quand maintenant je peux regarder ce moment et ce n’est pas Patrick, Frakes, LeVar, et Gates, et Marina, et Michael. C’est Picard, et Riker, et Geordi. Et la musique est en place. L’une des choses sur lesquelles j’ai passé beaucoup de temps en ce moment, c’est la musique. C’est tout à fait dans l’esprit de [Jerry] Orfèvre et [James] Horner… Et donc quand vous voyez ces moments avec le score, alors ça frappe. Vous êtes comme, ‘Oh, mon Dieu, nous avons fait ça!’

Et assez drôle, il y a des moments qui sont – parce qu’il y a des gens qui reviennent de Star Trek dans cette saison qui ne sont pas seulement le casting Next Gen. Il y a un personnage qui est dans Next Gen à qui j’étais, ‘Je veux vraiment que ce personnage revienne.’ Et quand ils l’ont fait, c’était étrangement plus excitant que tout le reste dans sa totalité. »