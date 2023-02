Ant-Man and the Wasp: Quantumania Clip taquine les problèmes dans le royaume quantique

Le dernier clip de la sortie imminente du MCU, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, taquine de sérieux problèmes dans le royaume quantique. Publié avec l’aimable autorisation de MCU – CoveredGeekly, les images montrent Scott Lang et sa fille, Cassie, pris dans un conflit entre les habitants du royaume mystérieux, Cassie passant en mode super-héros afin de sauver la situation. Vous pouvez consulter le nouveau clip de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dessous.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne de retour pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd comme Scott Lang, alias Ant-Man, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne, alias Wasp, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme Cassie Lang, ainsi que David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Bill Murray, Randall Park et Corey Stoll.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania est maintenant le deuxième épisode pourri du MCU

Les avis pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sont maintenant arrivés, et malheureusement, les choses ne vont pas bien pour la troisième sortie des courageux Avengers. Tel qu’il est, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n’est maintenant que le deuxième volet du MCU qui s’étend sur une décennie à recevoir une note «pourrie» sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. « Ant-Man and the Wasp: Quantumania manque surtout de l’étincelle de plaisir qui a élevé les aventures précédentes, mais Kang de Jonathan Majors est un méchant passionnant prêt à modifier le cours du MCU », le consensus pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lit.

Il semble que les critiques aient manqué les aventures plus légères et plus drôles que les sorties en solo de Scott Lang ont été jusqu’à présent, beaucoup critiquant le film Marvel pour avoir essayé d’en faire trop pour mettre en place ce qui va arriver dans la dernière phase de la franchise. Un positif majeur (jeu de mots à moitié intentionnel) qui est ressorti des réactions est cependant Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant. Tous prêts à être le prochain grand méchant du MCU, l’acteur a été félicité pour son interprétation du méchant qui voyage dans le temps, et beaucoup sont impatients d’en voir plus.

Et ils en verront plus, avec Kang prêt à mener la charge contre The Avengers dans la suite à venir, Avengers : la dynastie Kangen 2025. Il a également été révélé par le producteur Marvel Stephen Broussard qui parle d’un quatrième L’homme fourmi film se passe actuellement.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir demain, le 17 février, en tant que premier film de la phase cinq du MCU.