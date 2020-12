Comment regarder la «  grande conjonction  » de Jupiter et Saturne ce soir

Ce soir, le premier jour de l’hiver astronomique, vous pourrez peut-être voir un phénomène rare observé lorsque le célèbre astronome Galilée était vivant: Jupiter et Saturne apparaîtront si près l’un de l’autre dans le ciel nocturne, les mastodontes gazeux ressembleront à une seule étoile: l’étoile de Noël.

Appelées la grande conjonction, les planètes apparemment blotties n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’une de l’autre, soit environ un cinquième du diamètre d’une pleine lune. Alors que la grande conjonction se produit tous les 20 ans, les planètes ne sont plus aussi proches les unes des autres depuis le 16 juillet 1623 ou il y a 397 ans, selon timeanddate.com . Et la dernière fois que les planètes étaient aussi proches les unes des autres la nuit, quand les reflets du soleil ne rendaient pas impossible la vue, c’était en 1223 – il y a près de 800 ans!

Comment pouvez-vous saisir la grande conjonction? Peu de temps après le coucher du soleil, dans l’hémisphère nord, regardez dans le ciel du sud-ouest et vous devriez voir le duo briller. Tenez votre petit doigt à bout de bras une fois que vous avez repéré l’endroit et cela devrait suffire à bloquer Jupiter et Saturne, qui font respectivement 11 et 9 fois le diamètre de la Terre. La grande conjonction devrait également être visible depuis l’hémisphère sud, juste dans le ciel occidental. Jupiter, étant la plus grande planète du système solaire, sera la plus brillante des deux.

Où que vous soyez sur Terre, la grande conjonction se produira près de l’horizon. Si vous sortez vos jumelles d’observation du ciel ou un télescope, le duo apparaîtra dans le même champ de vision, a rapporté 45Secondes.fr. Bien que vous devriez pouvoir voir la vue céleste pour le reste de décembre, les deux planètes seront éclipsées par le soleil en janvier.

Webémissions en direct de la grande conjonction

Si vous ne pouvez pas sortir pour voir la conjonction ou si votre ciel est nuageux, 45secondes.fr a dressé une liste de webémissions pour ne pas manquer:

– L’observatoire en ligne Slooh commence sa diffusion sur le Web à 14 h HNE (19 h 00 GMT). Vous pouvez regarder l’événement sur la chaîne YouTube de Slooh.

—Lowell Observatory à Flagstaff, Arizona, accueillera également une webdiffusion: l’événement comprendra des commentaires d’astronomes et d’éducateurs ainsi que des vues du télescope en soirée sur le site Web de l’Observatoire Lowell ou sur leur chaîne YouTube à partir de 19 h HNE (0000 GMT le décembre. 22).

– La grande webémission de conjonction par l’Observatoire Vanderbilt Dyer de l’Université Vanderbilt à Brentwood, Tennessee, est animée par Billy Teets, directeur par intérim et astronome de sensibilisation à l’observatoire. La webdiffusion débutera à 18 h HNE (23 h 00 GMT) sur la chaîne YouTube de l’observatoire.

—L’observatoire en ligne Virtual Telescope Project diffusera sur le Web la grande conjonction de Ceccano, en Italie, à partir de 10h30 HNE (15h30 GMT). Vous pouvez regarder l’événement sur le site Web du Virtual Telescope Project.

Dans cette illustration en gros plan, Jupiter et Saturne semblent assez confortables lorsqu’ils sont vus avec des jumelles. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Relation longue distance des planètes

Quant à savoir pourquoi ils ont généralement une relation si longue distance, Jupiter et Saturne font des randonnées très différentes autour du soleil. L’orbite de Saturne est beaucoup plus longue, prenant 30 ans pour une orbite complète par rapport à celle de Jupiter 12. Et ils ont également des inclinaisons très différentes au cours de leurs voyages. Alors que Jupiter a une inclinaison axiale de seulement 3 degrés (expliquant également pourquoi le géant n’a pas de saisons), Saturne se penche de plus de 27 degrés, selon la NASA. Donc, du point de vue de la Terre, les deux semblent rarement si proches l’un de l’autre.

«Vous pouvez imaginer le système solaire comme une piste de course, avec chacune des planètes comme coureur dans sa propre voie et la Terre vers le centre du stade», a déclaré Henry Throop, astronome à la Division des sciences planétaires au siège de la NASA à Washington, DC, a déclaré dans un communiqué de la NASA. «De notre point de vue, nous pourrons voir Jupiter sur la voie intérieure, s’approchant de Saturne tout le mois et finalement le dépassant le 21 décembre.

Si vous manquez l’événement de ce soir, vous devrez attendre encore 20 ans. Les prochaines grandes conjonctions auront lieu le 2 novembre 2040 et le 7 avril 2060, a rapporté timeanddate.com. Mais le spectacle sera un peu moins impressionnant, car les planètes apparaîtront 11 fois plus éloignées, soit une séparation de 1,1 degré, par rapport à la grande conjonction de ce soir.

