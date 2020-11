Kate del Castillo parle d’El Chapo, de Sean Penn et des menaces de mort dans le «  Red Table Talk  »

Il y a quatre ans, l’acteur Kate del Castillo s’est retrouvé dans un bourbier médiatique lorsque son nom a été mentionné dans un essai sur Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», le chef du cartel mexicain.

Son lien avec lui et Sean Penn est devenu l’objet d’un examen minutieux international, d’un bœuf politique et de rumeurs. Maintenant, del Castillo parle de l’expérience sur Facebook Watch Discussion sur la table rouge avec les Estefans.

Kate del Castillo lors d’une conférence de presse à Mexico, Mexique | Carlos Tischler / Getty Images

Polémique autour de Kate del Castillo, El Chapo et Sean Penn

Le drame découle de l’article de Penn sur Rolling Stone de 2016 qui plaçait del Castillo au centre de tout. Cela a commencé en 2012 lorsque le camp d’El Chapo a contacté pour la première fois del Castillo après avoir tweeté un message l’invitant à «trafiquer avec amour» et non avec de la drogue. Avec cela, elle a également frotté le gouvernement mexicain dans le mauvais sens.

Selon elle, il était fan de son travail en La Reina del Sur et voulait qu’elle raconte son histoire à l’écran. Del Castillo était d’accord. Ils sont restés en contact (via ses avocats), alors qu’il se cachait, puis en fuite après une évasion de prison en juillet 2015.

ABC News a rapporté qu’en septembre 2015, del Castillo et El Chapo ont commencé à communiquer par SMS. Penn – qui avait un associé commun avec l’actrice – s’est intéressé à faire un article sur lui.

Après que les deux acteurs se soient rencontrés, elle a coordonné une rencontre en personne avec El Chapo – la première pour tous. C’est arrivé dans une cachette de montagne cet automne.

Une fois que l’article de Penn a été publié en janvier 2016 et que des photos avec le fugitif ont fait leur tour sur le Web, une controverse s’est ensuivie, ternissant le nom de del Castillo. Ce même mois, El Chapo a été capturé.

Del Castillo parle sur ‘Red Table Talk’

Sur l’épisode du 18 novembre de Discussion sur la table rouge, del Castillo partage ce qui s’est passé pendant cette tristement célèbre réunion et les conséquences.

Elle prend conscience de sa dynamique avec El Chapo, du rôle désordonné de Penn et de la façon dont l’incident a mis en danger sa sécurité et celle de sa famille. Cela n’a pas été facile pour elle, surtout lorsque le gouvernement et les médias mexicains l’ont accusée d’activités illicites et illégales avec le baron de la drogue.

Anxieuse et stressée par la situation, l’acteur a déclaré qu’elle avait commencé à dormir avec une arme à feu dans son lit. Del Castillo donne tous les détails sur l’épreuve avec Estefan et sa famille.

Où est El Chapo maintenant?

Après avoir été recapturé et extradé vers les États-Unis en 2017, l’ancien chef du cartel de Sinaloa a attendu son procès dans un établissement correctionnel de New York. En 2019, il a été condamné à la perpétuité plus 30 ans de prison. Il purge actuellement sa peine dans une prison du Colorado, mais ses avocats font appel de sa condamnation.

Selon CNN, l’agent spécial en charge de la DEA, Ray Donovan, pense qu’il passera le reste de sa vie à Supermax. Bien que les avocats d’El Chapo / Guzman poussent leur client à vivre dans de meilleures conditions pendant son incarcération pendant une pandémie, Donovan pense qu’il reçoit une juste punition sans issue.

Bien que del Castillo n’ait pas révélé si un film sur El Chapo était toujours en préparation, elle a un documentaire disponible sur Netflix intitulé Le jour où j’ai rencontré El Chapo qui raconte sa version de l’histoire.

