Le fiancé d’Alexis Bellino: qui est Andy Bohn?

Vraie femme au foyer du comté d’Orange alun, Alexis Bellino, est fiancé!

Bellino et son futur mari et fiancé, Andy Bohn, ont déclaré à Instagram qu’ils avaient tous deux trouvé une grande chose en 2020, et c’était l’un pour l’autre.

«En fait, une bonne chose est sortie de 2020. Oui, @acbohnz. Je suis tout à vous. #engaged », a déclaré Bellino sur son Instagram.

Les fiançailles interviennent après près de deux ans de fréquentation avec Bohn et deux ans après le divorce de Bellino, 43 ans, de l’ex-mari de 13 ans, Jim Bellino, 58 ans.

Le monde a découvert le nouveau petit ami de Bellino après la publication du dimanche du Super Bowl de Bellino en février 2019, soit seulement 6 mois après avoir finalisé le divorce avec Jim Bellino.

Depuis lors, Bohn est devenue constante dans sa vie et en particulier sur son Instagram. Il semble que sa famille ait même intégré Bohn dans leur vie depuis le début et cet engagement est une preuve supplémentaire qu’il ne va nulle part.

Qui est le fiancé d’Alexis Bellino, Andy Bohn?

Il est le responsable du territoire chez Neptune Technology Group.

Selon Bohns Linkedin et une vidéo Youtube il a été interviewé à, Bohn travaille en tant que directeur de territoire pour le Neptune Technology Group à Indio, en Californie.

Sur le site officiel de l’entreprise, leur activité est décrite comme «spécifiquement axée sur le commerce de l’eau».

Il est allé au North Central College dans l’Illinois.

Il a obtenu son diplôme avec un diplôme en marketing en 2002 et peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il a déménagé dans la grande région de Los Angeles, puis de retour dans son état d’origine, la Californie, où il travaille depuis pour Neptune Technology Group.

Il était producteur hollywoodien pour deux films.

Peut-être que vivre à Hollywood pendant assez longtemps vous amène à vous impliquer dans quelques films.

Bohn a occupé le poste de producteur exécutif pour deux films intitulés, Ne pensez pas deux fois (2016) et Je fais… jusqu’à ce que je ne le fasse pas (2017).

Il était marié avant.

L’ex-femme de Bohn était nommé Andrea Bohn, et les deux d’entre eux étaient prétendument encore au milieu de leur divorce lorsque Bohn a commencé à sortir avec Bellino.

Il a également été rapporté que l’ex-couple suivait une thérapie de couple jusqu’en janvier, avant la publication officielle d’Instagram confirmant la relation d’Alexis et d’Andy.

Sa valeur nette est d’un million de dollars.

La valeur nette de Bohn est estimée à un million pour 1,5 million de dollars en raison de son travail de longue date dans le domaine de la technologie et en tant que producteur pour deux films.

Il a des enfants avec son ex-femme.

Il n’est pas clair que Bohn a eu beaucoup d’enfants avec son ex-femme Andre. Cependant, Alexis est heureux de la qualité de une figure paternelle il est à son fils James, 13 ans, et ses filles jumelles Melania et Mackenna, 12 ans.

Il a 41 ans.

Bohn n’a que deux ans de moins que Bellino et les deux semblent avoir beaucoup plus en commun et beaucoup d’amour l’un pour l’autre.

C’est une Vierge.

Bohn est une Vierge, alors que Bellino est un Capricorne.

La compatibilité des deux signes est une correspondance très forte qui les rend inséparables. Les hommes Vierge considèrent la famille comme l’une des choses les plus importantes de leur vie et traiteront la famille de son partenaire comme la sienne, tout comme Bohn traite la famille de Bellino comme la sienne.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.