Le livre de Boba Fett tourne avant la saison 3 de Mandalorian

N’aie pas peur, Guerres des étoiles fans comme The Mandalorian n’est pas encore terminé. Pas de loin. Mais Boba Fett obtient d’abord un moment sous les projecteurs. La saison 2 de la série a récemment terminé sa course sur Disney + et, pour dire le moins, a laissé beaucoup de choses sur la table. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Le producteur exécutif Jon Favreau a rompu son silence sur la finale de The Mandalorian Saison 2, révélant également que le tournage de la saison 3 débutera en 2021. Mais Le livre de Boba Fett viendra en premier, le spin-off étant déjà en production.

Attention: spoilers pour The Mandalorian la finale de la saison 2 suivra. Jon Favreau a fait une apparition sur Bonjour Amérique pour discuter de certaines des révélations à la bombe qui ont été faites dans le dernier épisode de la série. Y compris l’apparition de Luke Skywalker, ainsi que la révélation que The Book of Boba Fett est une nouvelle série Disney +, et qu’elle arrivera en décembre 2021. Mais cette émission a laissé des questions en suspens sur le statut de The Mandalorian saison 3.

Lors de la récente présentation de Disney à la journée des investisseurs, un certain nombre de Guerres des étoiles des spectacles ont été annoncés. Non seulement cela, mais la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré que le «prochain chapitre» de The Mandalorian arrivera en décembre 2021. C’est précisément à ce moment Le livre de Boba Fett devrait faire ses débuts. Jon Favreau a révélé le logo de l’émission lors de son apparition sur GMA ainsi que. Certains fans s’étaient demandé si ce nouveau spectacle prenait la place de The Mandalorian saison 3. Ce ne sera pas le cas. Lors de l’entrevue, Favreau a clarifié les choses. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Donc, c’est en fait séparé de The Mandalorian Saison 3. Mais ce que nous n’avons pas dit dans cette annonce, c’est que la prochaine émission à venir, Kathy [Kennedy] a déclaré le « prochain chapitre », et ce sera « Le livre de Boba Fett », puis nous entrerons en production juste après cela dans la saison 3 de « The Mandalorian », de retour avec le personnage principal que nous avons tous connu et aimé. Cela suivra donc très bientôt. Nous travaillions donc sur cette pré-production maintenant, alors que nous sommes en production sur ‘Boba Fett’. «

C’est une bonne nouvelle pour les fans pour plusieurs raisons. Principalement parce que The Mandalorian est la chose la plus aimée à arriver à l’époque de Disney Guerres des étoiles. À ce stade, il nous reste de nombreux fils d’intrigue à résoudre. Quant à Boba Fett, il est apparu dans la scène post-crédit finale de The Mandalorian Saison 2 qui l’a vu retourner au palais de Jabba pour prendre le trône de Bib Fortuna, qui avait succédé depuis les événements de Le retour du Jedi.

Il avait déjà été signalé que The Mandalorian la saison 3 commencerait à tourner avant la fin de 2020. Au lieu de cela, c’est Le livre de Boba Fett qui est actuellement en production. Mais grâce à Disney +, il y a beaucoup de place pour Guerres des étoiles sur le petit écran. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet avec Jon Favreau du Good Morning America Twitter Compte.

