Avant Emily à Paris et Fruits of the Wind, Lily Collins a auditionné pour Gossip Girl, mais n’a pas réussi à remporter le rôle.

Lily Collins est l’une des artistes les plus connues sur Netflix aujourd’hui, mais saviez-vous qu’elle voulait auparavant faire partie de une fille bavarde? C’est le rôle qu’il a essayé de jouer.

© GettyLily Collins dans Emily à Paris

Ça ne fait aucun doute que Lily Collins Il a réussi à se faire une belle place sur Netflix. Son rôle principal dans Émilie à Paris Cela a fini par la catapulter vers une renommée internationale étant donné que la série faisait sensation dans le monde entier. A tel point que la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau sur elle et, en plus de renouveler la fiction pour une troisième et quatrième saison, ils ont compté sur sa présence pour l’avant-première d’un nouveau film.

Fruits du vent est sorti sur Netflix le 18 mars dernier où Lily Collins Il a complètement changé son essence et a montré à quel point il était capable de jouer différents rôles. Même si, il y a quelque temps, pour certains producteurs, ce n’était pas convaincant. Bien, l’actrice elle-même vient d’avouer avoir fait un casting pour participer à la première version de une fille bavardemais il n’est pas resté.

« J’ai auditionné pour Gossip Girl. Oui je l’ai fait. Je l’ai fait pour Jenny, je l’ai fait dans le passé« , Collins a commencé à expliquer. Puis il a ajouté : « J’étais très proche de ça. Ma vie aurait été très différente. Je veux dire, j’aurais déménagé à New York. Je n’aurais pas pu finir mon lycée. Je veux dire, j’avais 17 ans ou quelque chose comme ça. Oh je le voulais tellement”. Et, sans aucun doute, l’actrice a eu un goût amer après avoir été rejetée, mais plus tard, elle a pu démontrer son talent.

Il y a des années Lily Collins fait partie de l’industrie cinématographique et, actuellement, sa carrière est en plein essor. En fait, elle est déjà considérée comme l’une des artistes les plus importantes de sa génération et l’une des plus avant-gardistes d’Hollywood. C’est qu’avec un tel talent, elle a réussi à montrer qu’elle n’est cataloguée dans aucun rôle, mais qu’elle a la possibilité de continuer à progresser.

Oui, le retour de Émilie à Paris C’est quelque chose d’incontestable et c’est déjà confirmé qu’elle continuera d’être la célèbre Emily Cooper qui a su révolutionner la capitale parisienne. Dans tous les cas, avant de revenir sur cette bande, la production doit trouver une solution aux terribles conséquences qu’elle a subies lors des premières saisons.

