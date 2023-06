La série HBO Max qui remplace « Succession » le dimanche : comment et à quelle heure regarder « The Idol »

La série « L’Idole » est la prochaine grande première de HBO Max, après la fin « Succession ». Comme nous le savons, le célèbre plateforme de streaming Il ravit généralement ses abonnés avec des productions impressionnantes qui présentent leurs épisodes en première tous les dimanches. Parmi eux, des titres tels que « Maison du Dragon » « Le Lotus Blanc », « Le dernier d’entre nous » soit « Barry », pour ne citer que quelques exemples.

maintenant le projet Priez Fahim, Le weekend et sam levinson (également créateur de Euphorie) cherche suivre le rythme de ses prédécesseurs car il occupera l’horaire du heure de grande écoute pendant le dernier jour de la semaine.

Nous ne savons pas s’il réussira, puisqu’il a reçu des critiques professionnelles négatives après être passé par le festival du film de Cannes, mais nous vous recommandons de le découvrir par vous-même. En ce sens, dans cette note, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le lancement de la fiction mettant en scène l’actrice Lily-Rose Depp.

QU’EST-CE QUE « L’IDOLE » ?

l’idole se concentre sur l’histoire d’une idole pop en herbe qui s’implique avec un chef de culte contemporain. Voici comment cela se lit dans le synopsis de l’émission: « Après qu’une dépression nerveuse ait fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn, elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. »

« Ses passions sont ravivées par Tedros, un homme d’affaires de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus profondes et les plus sombres de son âme ?

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « THE IDOL »

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « THE IDOL » ?

« Idole » sera publié le dimanche 4 juin 2023. La première saison de l’émission télévisée est composée de 6 épisodes, donc un chapitre hebdomadaire sera diffusé jusqu’à le 9 juillet.

Date de la première de l’épisode « The Idol »:

Chapitre 1. Date de sortie : Dimanche 4 juin 2023.

Chapitre 2. Date de sortie : Dimanche 11 juin 2023.

Chapitre 3. Date de sortie : Dimanche 18 juin 2023.

Chapitre 4. Date de sortie : Dimanche 25 juin 2023.

Chapitre 5. Date de sortie : Dimanche 2 juillet 2023.

Chapitre 6. Date de sortie : Dimanche 9 juillet 2023.

La série « The Idol » met en vedette Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd (Photo : HBO Max)

À QUELLE HEURE POUR VOIR « L’IDOLE » ?

séries de HBO Max arrivera sur la plateforme de streaming tous les dimanches à partir de 21h00 (HE). Selon ledit créneau horaire, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Première heure des épisodes de « The Idol »:

Mexique : 19h00

Guatemala : 19h00

Honduras : 19h00

El Salvador : 19h00

Nicaragua : 19h00

Costa Rica : 19h00

Pérou : 20h00

Colombie : 20h00

Panamá : 20h00

Equateur : 20h00

Vénézuela : 21h00

Bolivie : 21h00

République Dominicaine : 21h00

Porto Rico : 21h00

Paraguay : 21h00

Chili : 21h00

Argentine : 22h00

Uruguay : 22h00

Espagne : 3 heures du matin le lundi (le lendemain de la diffusion aux États-Unis)

Abel Tesfaye dans le rôle de Tedros dans la série « The Idol » (Photo : HBO Max)

COMMENT VOIR « L’IDOLE » ?

« Idole » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming HBO Max à compter de sa date de sortie. Vous ne pouvez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.