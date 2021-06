Comment le solstice d’été affecte-t-il les animaux ?

Le solstice d’été, qui marque le jour le plus long de l’année dans l’hémisphère Nord, a lieu dimanche (20 juin) à 23h32 HAE (lundi 21 juin à 03h32 UTC). Cet événement se produit lorsque l’inclinaison de la Terre vers le soleil est à son maximum et que le soleil pointe directement au-dessus du tropique du Cancer.

En d’autres termes, aujourd’hui est le jour le plus ensoleillé de l’hémisphère nord. Cette lumière du jour prolongée peut rendre difficile pour les habitants des latitudes septentrionales de savoir quand s’endormir s’ils ne regardent pas une horloge, mais le soleil de minuit n’est pas un problème pour de nombreux autres animaux.

En ce jour, qui offre 24 heures complètes de lumière du jour au-dessus du cercle polaire arctique, les habitants des latitudes septentrionales célèbrent avec des événements spéciaux, comme une diffusion en direct du début du solstice à Stonehenge en Angleterre. Mais sans montre, les gens peuvent ignorer leur heure de coucher, car les humains sont terribles pour dire l’heure pendant les périodes principalement claires ou sombres, selon une étude de 1974 dans The Journal of Physiology. C’est parce que la lumière a un effet majeur sur le rythme circadien du corps humain, ou cycle veille-sommeil.

Mais de nombreux animaux des latitudes septentrionales peuvent naturellement contrôler leurs cycles veille-sommeil dans des conditions de lumière du jour extrêmes, a déclaré Cory Williams, biologiste à l’Université d’Alaska Fairbanks.

« Il y a des animaux qui cessent d’avoir une période de sommeil prolongée », et ils abandonnent leur rythme quotidien habituel pendant cette période de l’année, a déclaré Williams à 45Secondes.fr. Par exemple, les bécasseaux semipalmés (Calidris pusilla) — les petits oiseaux de rivage brun et blanc qui se reproduisent au-dessus du cercle polaire arctique — ne sont pas perturbés par les longues périodes de lumière du jour. Ils alternent les heures de sommeil et de réveil avec leur compagnon de nidification tout au long de la journée. « Lorsque le mâle est actif, la femelle est au nid et vice versa », a déclaré Williams. « Ce n’est pas sur un horaire de 24 heures. »

Un bécasseau semipalmé dans un marais. (Crédit image : Shutterstock)

Les rennes ignorent également l’absence de cycle lumière-obscurité pendant les mois d’été. Au lieu de cela, leurs cycles de sommeil sont régis par le rythme ultradien, ce qui signifie qu’ils dorment chaque fois qu’ils ont besoin de digérer des aliments. « Ils perdent cette longue période de sommeil qu’ils auraient normalement », a déclaré Williams. « Ils font beaucoup de siestes pendant la journée au lieu d’une seule période de sommeil concentré.

Cela ne se produit que chez les espèces polaires, car leur comportement n’est pas entraîné par les cycles de lumière et d’obscurité, a déclaré Williams. Pendant cette période de l’année, l’avantage pour les animaux d’être actifs à un moment particulier de la journée est perdu. Par exemple, la recherche de nourriture la nuit n’économise pas d’énergie et ne protège pas des prédateurs puisqu’il fait jour tout le temps.

Mais toutes les espèces polaires n’abandonnent pas leur rythme circadien. Par exemple, les spermophiles arctiques (Spermophilus parryii) s’en tenir à leurs horaires de sommeil toute l’année. Ils se retirent dans leurs terriers pendant la partie la plus sombre de la journée en été (qui n’est toujours pas si sombre, plus comme le crépuscule) pour économiser de l’énergie, a déclaré Williams.

Des scientifiques tels que Williams s’efforcent toujours de comprendre ce qui est différent chez les animaux polaires qui maintiennent des rythmes de sommeil entraînés. Alors que les températures mondiales moyennes augmentent, les animaux se déplacent vers des latitudes plus élevées, a déclaré Williams, « il sera donc intéressant de voir comment les animaux qui n’ont pas été exposés aux conditions polaires réagiront lorsqu’ils se déplaceront vers le nord ».

Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée le 21 juin 2018 et mise à jour aujourd’hui avec les informations de 2021.

Publié à l’origine le Sciences en direct.