Oscar Fan Favorite 2022: pour quels pays vote disponible

Le public aura la possibilité de décerner un prix à un film populaire sur les réseaux, mais le vote ne sera pas pour tout le monde.

© GettyOscar Fan Favorite 2022 : pour quels pays le vote est disponible.

La course pour le Oscars 2022 Cela a commencé au début du mois lorsque tous les nominés pour la 94e édition ont été annoncés, qui se dérouleront le 27 mars à Los Angeles, aux États-Unis. Quelques jours plus tard, une curieuse nouveauté est annoncée qui positionne le public comme de nouveaux jurés en choisissant un nouveau film préféré sur les réseaux sociaux. Quels pays peuvent-ils choisir ?

Dune, Ne lève pas les yeux, King Richard, El Poder del Perro, Belfast, CODA, Conduis ma voiture, Pizza à la réglisse, West Side Story et L’allée des âmes perdues Ce sont les longs métrages présélectionnés pour le prix principal, mais il a été confirmé qu’il n’est pas nécessaire de faire partie de cette liste pour le nouveau prix. Grâce à Twitter, les fans peuvent voter avec le hashtag #OscarsFanFavorite et ils peuvent le faire environ 20 fois par jour jusqu’au 3 mars.

Les premiers résultats du vote ont été annoncés récemment et, selon date limitele favori actuel pour s’emparer de la reconnaissance est Cendrillon, film Amazon Prime Video avec Camila Cabello. Cela surprend certains, car on croyait que Spider-Man : Pas de retour à la maison Il allait ajouter un plus grand nombre de voix pour être le dernier grand phénomène du box-office mondial.

+Dans quels pays pouvez-vous voter pour le #OscarFanFavorite ?

Le site officiel du prix a les conditions nécessaires pour faire partie de l’élection et l’un d’eux est le pays de résidence. Tel que publié, seules les personnes situées dans l’un des 50 États des États-Unis et le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges américaines peuvent le faire. Malheureusement, le reste du monde ne pourra pas accéder aux votes et ce sera aux fans des lieux mentionnés de nommer le grand gagnant.

Comme nous l’évoquions, le film du Marvel Cinematic Universe est encore en retard sur ce qui était imaginé, mais les habitants de la région ont le temps jusqu’au 3 mars pour renverser la situation. Cependant, la première percée Cendrillon indique clairement qu’il a également un large public, bien que les fans de Johnny Depp ajouter pour Le photographe Minimatacomme support pour l’acteur.

