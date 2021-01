Dans cette vidéo, vous pouvez voir un catalyseur en « action »

Autrefois le «dernier cri» de la lutte contre les émissions, le catalyseur (alias convertisseur catalytique) est devenu si courant dans les automobiles qu’il a (presque) été oublié.

Pourtant, malgré sa normalisation, le fonctionnement du catalyseur reste inconnu de nombreuses personnes et c’est pour cette raison que la chaîne YouTube Warped Perception a décidé de montrer comment ce composant fonctionne.

Pour ce faire, ils ont utilisé non seulement une maquette grandeur nature coupée en deux, mais une plus petite. Dans les deux cas, il est possible de voir comment cela fonctionne, surtout à partir du moment où ils se sont réchauffés.