Microsoft Flight Simulator World Update V : les pays nordiques se lancent avec de nouveaux défis, des voyages dans la brousse et plus encore

18 juin 2021 18:12:23 IST

Il y a une mise à jour majeure à venir dans le monde virtuel de Microsoft Simulateur de vol, qui se concentre sur les pays nordiques d’Europe que sont le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Dans la mise à jour mondiale V: Nordics, les gens découvrent la beauté majestueuse de la région, selon Xbox.

Cette dernière mise à jour, dont le lancement est prévu sur les consoles Xbox, comprend cinq défis à atterrir, conçus pour tester et perfectionner le courage de l’aviation dans différentes conditions. Les aéroports à atterrir comprennent le danois Bornholm, le norvégien Svalbard, le suédois Stockholm Arlanda, l’islandais Ísafjörður et le finlandais Vaasa. La mise à jour comprend également cinq voyages de brousse, pour les cinq pays nordiques, qui mettent en évidence les meilleurs aspects de ces destinations.

Volons! ✈️️ https://t.co/DVS8mR40vm – Microsoft Flight Simulator (@MSFSofficial) 17 juin 2021

Les simmers peuvent aller dans le ciel de l’Europe du Nord et explorer de vastes fjords, des sommets très hauts, des paysages fascinants et des châteaux archaïques depuis le cockpit. D’autres éléments de la mise à jour mondiale V: Nordics incluent des détails plus complexes sur des paysages plus larges, des améliorations de l’architecture régionale et des données plus larges pour 100 aéroports et 77 points d’intérêt soigneusement choisis.

World Update V : Les Nordiques sont accessibles à tous Simulateur de vol Microsoft utilisateurs gratuitement. Pour y accéder, votre simulateur doit être mis à jour, précise le communiqué.

Certains packages de votre dossier de communauté peuvent ne pas avoir été mis à jour, ce qui perturbe les performances et le comportement du titre. Dans un tel cas, vous pouvez déplacer votre (vos) paquet(s) communautaire(s) vers un autre dossier et relancer le titre en cas de problèmes de stabilité lors de son chargement. Ensuite, ouvrez le Microsoft Store ou alors Vapeur app et téléchargez la mise à jour du lanceur. Vous pouvez lancer Simulateur de vol Microsoft et installez la mise à jour pour le contenu du jeu. Une fois installé, vous pouvez vous rendre sur le marché pour télécharger la mise à jour gratuite du contenu pour les pays nordiques.

Pour les ignorants, le premier Simulateur de vol Microsoft a été lancé en 1982. Le Simulateur de vol Microsoft est actuellement disponible sur Xbox Game Pass pour PC, Windows 10 et Steam et arrive sur Xbox Series X|S le 27 juillet.

.

