Anthony Mackie fait face à un contrecoup après avoir abordé Marvel Bromance entre Sam et Bucky

Du champ gauche, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver La star Anthony Mackie a réussi à susciter une controverse inattendue tout en discutant de la relation entre son personnage, Sam Wilson AKA The Falcon, et Bucky Barnes de Sebastian Stan. Depuis la sortie de la série Disney + Marvel, certains fans ont « expédié » l’idée que la soi-disant bromance de Wilson et Barnes soit plus romantique, ce qui est une théorie que Mackie ne semble pas soutenir.

« Tant de choses sont tordues et alambiquées. Il y a tellement de choses auxquelles les gens s’accrochent avec leurs propres appareils pour se rendre pertinents et rationnels. L’idée que deux gars soient amis et s’aiment en 2021 est un problème en raison de l’exploitation de l’homosexualité. Avant, les gars peuvent être amis, nous pouvons sortir, et c’était cool. Vous rencontriez toujours vos amis au bar, vous savez. Vous ne pouvez plus faire ça, parce que quelque chose d’aussi pur et beau que l’homosexualité a été exploité par des gens qui essaient de se rationaliser. »

Il semble que, par souci de diplomatie, Anthony Mackie peut-être juste réussi à insulter tout le monde. Et il utilise un terme que la communauté gay trouve offensant pour expliquer sa position, ce qui pousse la polémique plus loin.

s’il vous plaît arrêtez de poser des questions sur l’expédition gay en 2021, je préférerais ignorer allègrement qu’Anthony Mackie est si mal à l’aise avec les lectures étranges de son personnage qu’il pense qu’il ne peut pas traîner dans un bar avec ses amis mecs. https://t.co/qEhOfoOfVZ – katsian andor (@dogunderwater) 17 juin 2021

Il est difficile de savoir exactement ce que Mackie essaie de dire, même s’il vaut peut-être la peine de souligner qu’aller au bar avec vos amis masculins est toujours quelque chose que vous pouvez faire sans suppositions ni jugement. L’acteur de Marvel essaie sans aucun doute de faire valoir que les amis masculins peuvent avoir des relations sincères et sensibles sans que cela soit perçu comme une relation gay, et bien sûr c’est vrai, mais quelqu’un a-t-il dit que ce n’était pas le cas ?

Mackie croit cependant clairement que l’idée d’expédier (une idée qui n’a rien de nouveau) Wilson et Barnes en tant que couple gay n’est pas quelque chose que les fans devraient faire et perçoit ce genre d’interprétation comme une exploitation. Notamment, Mackie s’empresse de déclarer qu’être gay est « pur et beau ». Les commentaires de l’acteur ressemblent beaucoup à la chanson parodique Droits égaux par L’île solitaire…

Je n’ai pas pu m’en empêcher quand Anthony Mackie a dit quelque chose d’aussi stupide pic.twitter.com/xTCOy0d7S6 – geai (@pineapplebreads) 17 juin 2021

Mackie a ensuite discuté des éléments « masculins » d’être un super-héros Marvel, quelque chose qu’il avait espéré rompre avec les éléments les plus sensibles de l’amitié entre le faucon et le soldat d’hiver.

« Donc, quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c’est de montrer une figure masculine sensible. Il n’y a rien de plus masculin que d’être un super-héros et de voler et de battre les gens. Mais il n’y a rien de plus sensible que d’avoir des conversations émotionnelles et une amitié d’esprit semblable avec quelqu’un qui tu tiens à toi et tu aimes. »

Mettant de côté l’idée que voler dans un costume d’oiseau est une citation, sans citation « masculin », les commentaires de Mackie ont depuis suscité toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux. Surtout pendant le mois de la fierté.

Anthony Mackie quand il a vu des gens expédier Sam & Bucky pic.twitter.com/3XxxEfOcTN – allié (@gothamcitysircn) 17 juin 2021

En fin de compte, pourquoi est-ce important ce que certains fans veulent interpréter à propos de la relation entre les deux personnages principaux ? Rien de tout cela ne change ce que les autres pensent de l’amitié, y compris ce que Mackie pense apparemment.

Je comprends le point qu’Anthony Mackie essayait de faire valoir, mais il aurait certainement dû mieux le formuler. Ce n’est absolument pas faux pour les homosexuels de souhaiter voir une représentation sur grand écran, dans la plus grande franchise du monde. Je sais aussi pourquoi il a comparé le fait d’être un super-héros à un être masculin… – advit² (@AdvitInHiding) 17 juin 2021

En répondant à quelque chose de similaire en 2016, Guerres des étoiles la star Mark Hamill a dit que Luke Skywalker était gay; « … les fans écrivent et posent toutes ces questions : ‘Je suis victime d’intimidation à l’école… j’ai peur de sortir’. Ils me disent : ‘Est-ce que Luke pourrait être gay ?’ Je dirais que c’est censé être interprété par le spectateur… Si vous pensez que Luke est gay, bien sûr qu’il l’est. Vous ne devriez pas en avoir honte. Jugez Luke par son caractère, pas par qui il aime. » L’art (et oui, cela inclut les films Marvel) est sûrement ce que le spectateur veut qu’il soit.

Mackie a fait ces commentaires dans une interview avec Variety.

Sujets : Faucon et Soldat de l’Hiver