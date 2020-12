Comment le dernier film de Scott Adkins, Max Cloud, se moque des héros d’action des années 90

Scott Adkins s’est taillé une voie en tant que héros d’action moderne. Des films comme le Incontesté suites, Ninja, soldat universel: Jour du jugement, à courte portée, Avengement, Accident Man et le Agent de recouvrement les films montrent les plus grands mouvements d’Adkins. Showbiz 45Secondes.fr a récemment rencontré Adkins pour Ip Man: La finale, les agents de recouvrement et maintenant Nuage maximum.

Nuage maximum est un rôle un peu plus léger et plus comique pour Adkins. Il joue le personnage principal dans un jeu vidéo des années 90. La joueuse Sarah (Isabelle Allen) a la chance de rencontrer Max lorsqu’elle se lance dans le jeu vidéo. Adkins a parlé avec Showbiz 45Secondes.fr de Zoom à propos de Nuage maximum, qui est maintenant en VOD.

Scott Adkins a fait de Max Cloud un grand Américain stupide

Adkins maîtrise les accents. Il peut jouer tous les Américains dans le Ninja et d’autres films, ou d’Europe de l’Est comme Boyka ou le méchant de Frères Grimsby. Max Cloud devait être un Américain exagéré.

«C’est le héros d’action stéréotypé des années 90, donc il devait être américain, n’est-ce pas? Dit Adkins. «Dans les années 90, les méchants étaient anglais et les héros étaient américains.»

Lorsque Showbiz 45Secondes.fr a souligné Arnold Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme, Adkins a concédé les exceptions.

« Vous avez raison, » dit Adkins. «Vous m’avez amené là-bas, bon sang. J’aurais dû le faire avec un accent flamand.

Max Cloud porte aussi un costume flamboyant

Les films de super-héros en étaient à leurs balbutiements dans les années 90. Batman avait son batsuit, mais il semblait que les nouveaux super-héros devaient porter du spandex. Alors Adkins se serra aussi dans le costume de Max Cloud.

«Mon Dieu, c’était difficile de continuer», a déclaré Adkins. «Je devais certainement avoir de l’aide. Première chose dans la matinée, décembre, dans le Yorkshire, froid, entrer dans cette caravane froide et les dames costumées sortaient et essayaient de me battre dans cette combinaison de plongée qui était fondamentalement plus serrée que n’importe quelle combinaison de plongée. Mais une fois qu’il était allumé, il fallait le garder. Tu ne voulais pas aller aux toilettes. «

Les arts martiaux étaient hors des poings de Scott Adkins

Max Cloud démarre comme les jeux Sega Genesis. Adkins a crédité la chorégraphie pour combattre le coordinateur Andy Long. Adkins a juste fait ce qu’on lui avait dit.

«Le directeur de combat, Andy Long était très intelligent sur la façon dont il a fait une partie de l’action et a été inspiré par le combattant de rue des jeux et des choses comme ça », a déclaré Adkins. «C’est très amusant la façon dont nous avons abordé les scènes d’action dans ce film, les différents styles, presque comme si chaque combat était un style différent, n’est-ce pas?»

Long vient de l’équipe Jackie Chan Stunt. Bien sûr, Nuage maximum ne peut pas s’en tirer avec les combats de Jackie Chan, alors ils l’ont changé.

«J’étais content de faire ce qu’il voulait que je fasse», a déclaré Adkins. «C’est un grand chorégraphe, un grand interprète lui-même. Beaucoup de style Jackie Chan mais évidemment nous avons fait un style différent pour ce film, un jeu vidéo, mais j’ai juste fait comme Andy l’a dit et très content de ce qu’il a créé.