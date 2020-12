« The Mandalorian » aura la saison 3 sur Disney Plus?

Après la finale passionnante de la deuxième saison de “The Mandalorian« Qui incluait le sauvetage de Grogu, deux grosses surprises et l’annonce d’une nouvelle série, les fans de » Star Wars « et de Disney réclament déjà un troisième volet de la série créée par Jon Favreau.

Au cours des huit épisodes de la deuxième saison, Mando s’est lancé dans une mission pour trouver un Jedi pour prendre le contrôle de Baby Yoda, cependant, lorsqu’il a rencontré Ahsoka Tano, elle lui a révélé que le « nom du garçon » était Grogu. et a suggéré de l’emmener à Tython pour trouver sa destination.

Dans ‘Chapitre 16: The Rescue’ (2×08), Mando, Cara, Bo-Katan et Koska Reeves ont réussi à monter à bord du croiseur impérial, à arrêter Moff Gideon et à sauver Grogu. Alors qu’ils étaient sur le point d’être attaqués par une troupe de Dark Troopers, Luke Skywalker est apparu, a éliminé le danger et a emmené Baby Yoda pour l’entraîner et le protéger. Alors, y aura-t-il la saison 3 de « The Mandalorian« ?

Luke Skywalker a promis de protéger et de former Grogu pour le transformer en Jedi (Photo: Disney +)

« LE MANDALORIEN » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Evidemment oui, après cette fin, il est clair que l’histoire de Din Djarin, Grogu, Boba Fett et le reste des personnages se poursuivra dans un nouveau lot de chapitres de la série Disney Plus. De plus, en décembre 2020, la société a confirmé que la nouvelle livraison arrivera en 2021.

Le commandement sera-t-il pris dans une guerre civile? Qui sera le nouveau porteur du Darksaber? Qu’arrivera-t-il à Moff Gideon? Grogu reviendra-t-il à Mano à un moment donné? Ahsoka reviendra-t-il? Quels autres personnages dans « guerre des étoilesApparaîtra? Ce sont quelques-unes des questions que la saison précédente de « The Mandalorian».

Dans une interview avec People, l’acteur Giancarlo Esposito, qui joue Moff Gideon, a évoqué la troisième saison: «Nous vivons dans un univers immense et [que tiene] beaucoup à explorer. Je pense donc que cette émission commencera à jeter les bases de la profondeur et de l’ampleur des saisons 3 et 4, où vous commencerez vraiment à obtenir des réponses. «

Puisque Grogu sera absent, au moins pour un temps, Mando pourrait se concentrer sur le conflit avec Bo-Katan, qui souhaite devenir le souverain du Mandalore, pour lequel il a besoin du sabre noir. Bien que Din lui ait offert, Gideon a expliqué qu’il doit le gagner au combat pour revendiquer le pouvoir.

D’un autre côté, Gideon a déjà pris le sang dont il avait besoin de Baby Yoda, alors quoi et à qui est-ce? Pourrait-il être lié à Snoke ou est-ce un nouvel ennemi?

Bo-Katan combattra-t-il Mando pour le Darksaber? (Photo: Disney +)

QUAND LA SAISON 3 «THE MANDALORIAN» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « The Mandalorian« Sera présenté vers Noël 2021 à Disney +.