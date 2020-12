Animal Crossing et Gelato Pique s’associent pour une adorable collection de vêtements d’intérieur

Il y a quelques mois, la société de vêtements de détente Gelato Pique a publié plusieurs modèles téléchargeables pour Animal Crossing: Nouveaux horizons. Les habitants de l’île pourraient se sentir à l’aise dans certains des designs de la marque avec un Traversée d’animaux torsion.

La société a maintenant annoncé une collaboration réelle avec le Traversée d’animaux séries. Gelato Pique publie plusieurs pièces de vêtements de détente et d’accessoires spécialement conçus pour la famille Nook.

Les articles portables comprennent un ensemble marron, gris et blanc de vestes à capuche zippées avec un pantalon assorti. Les sweats à capuche ont diverses oreilles d’animaux pour une touche supplémentaire adorable. L’entreprise propose également une chemise à manches longues avec les jumeaux Nook et le logo de l’entreprise. L’ensemble comprend également une paire de pantoufles de chambre sur le thème de Nook avec des oreilles qui se lèvent. Les modèles de vêtements sont dimensionnés pour les adultes, les juniors et les enfants.

Pour ceux qui voyagent, la collection comprend un Nintendo Changer d’étui à glissière avec un simple Traversée d’animaux motif représentant des personnages de la franchise. L’ensemble est disponible en deux variantes, la seconde ayant un motif de fruits en couleur. Les designs sont assez simples pour partager l’amour de Traversée d’animaux avec une certaine subtilité.

🧸 『あ つ ま れ ど う ぶ つ の 森』 コ レ ク シ ョ ン 🧸

オ ン ラ イ ン 追加 販 売 が 決定! 詳細 は 12 月 中旬 、 ジ ェ ラ ー ト ピ ケ 公式 SNS ア カ ウ ン ト (ツ イ ッ タ ー 、 イ ン ス タ グ ラ ム 、 フ ェ イ ス ブ ッ ク) 等 で ご 案 内 で で で ご 案

\ お 見 逃 し の な い よ う 、 フ ォ ロ ー い た だ く こ と を オ ス ス メ い た し ま す / pic.twitter.com/VaHOXc4Pha – gelato piqué (@_gelatopique) 19 novembre 2020

Des vêtements de détente supplémentaires sont disponibles dans le motif de fruits à odeur de caractère. Ces modèles viennent dans une chemise à manches longues ou un pantalon long pour les nuits froides d’hiver.

Pour ceux qui préfèrent garder leur Traversée d’animaux l’amour à la maison, l’entreprise a une grande couverture avec les jumeaux Nook et le logo de l’entreprise. Le design est le même que celui de la chemise à manches longues. Les accessoires pour la maison comprennent également un oreiller en forme de tête Nook pour un soutien supplémentaire lors du rattrapage sur l’île.

Les précommandes pour les articles de collaboration sont actuellement disponibles sur le site Web Gelato Pique. Les fans peuvent passer leurs commandes jusqu’au 22 décembre. La société s’attend à un grand nombre de commandes, il peut donc y avoir de légers retards d’expédition, surtout avec les vacances de fin d’année à quelques jours seulement.

Les joueurs en dehors du Japon peuvent ne pas être en mesure de commander ces articles facilement. Heureusement, la société a toujours ses codes de conception Able Sisters disponibles pour des modèles de modèles gratuits. Ces designs sont disponibles sur le site Web de l’entreprise ou sur les comptes de médias sociaux. Avec les codes, les joueurs les saisissent dans le kiosque Able Sisters pour les télécharger et les utiliser immédiatement sur des vêtements, comme illustrations, etc.

Animal Crossing: Nouveaux horizons est une exclusivité Nintendo Switch et est disponible dès maintenant.