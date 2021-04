Warner Bros. a sauté sur James Gunn presque à la minute où il a été renvoyé de Disney

De retour en 2018, célèbre cinéaste MCU James Gunn a été renvoyé sans cérémonie de la gardiens de la Galaxie franchise de Disney, en raison de certains tweets controversés récemment découverts par Gunn il y a des années. Vous pourriez penser que le licenciement aurait entraîné une période d’incertitude concernant sa carrière, mais Gunn a révélé dans une interview qu’il avait à peine eu le temps de se concentrer sur le licenciement avant que Warner Bros. ne se précipite pour lui proposer de rejoindre le DCEU.

« Warner est venu appeler assez immédiatement à la nouvelle. Je pense que tout s’est en quelque sorte effondré [with Disney] comme un vendredi, et je pense que lundi, Warners essayait de me contacter pour me parler de Superman et d’un tas d’autres choses. Mais il m’a fallu un peu de temps pour décider de ce que j’allais faire – j’avais vraiment juste besoin de prendre soin de moi d’un point de vue émotionnel et spirituel. «

De toute évidence, le fait que Gunn ait montré son talent dans la réalisation de films de super-héros le tenait bien à Hollywood au plus bas de sa carrière. Même l’Empire de la souris a finalement dû dé-tirer Gunn et le ramener dans le MCU après un tollé vocal des fans et de la distribution du Gardiens films. Ce fut l’un des rares moments où le studio le plus puissant du monde dut revenir sur sa décision sous le poids de l’opinion publique.

Maintenant, le cinéaste profite du meilleur des deux mondes, travaillant sur la troisième partie de la gardiens de la Galaxie franchise pour Marvel, et prépare également la sortie de son premier film DCEU. Selon Gunn, il avait son choix parmi tous les projets de DC qui lui plaisaient, y compris Superman, mais il a découvert qu’il était le plus enthousiasmé par La brigade suicide.

«Avant d’accepter quoi que ce soit, j’ai pris les trois idées qui m’excitaient le plus. Deux étaient en fait des projets DC, et l’autre était une idée originale. Pendant environ un mois, tous les deux jours, j’ai travaillé sur l’un de ces projets, en essayant pour voir où les idées allaient. La Suicide Squad semblait vraiment ce qui m’excitait le plus. C’est à ce moment-là que je suis allé le dire à DC – parce qu’ils m’avaient offert pratiquement tout [I wanted to make] – que celui que je voulais faire était The Suicide Squad. «

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle vient de Games Radar.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad