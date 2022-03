Ce seront les prochains téléphones les plus vendus de Samsung : le Galaxy A13 et le Galaxy A33 5G

Avec son nouveau ‘flagship’ déjà présenté et alors que les lumières du MWC 2022 s’éteignent, Samsung nous permet désormais d’entrevoir les deux nouveaux membres de sa famille Galaxy A qui vont rivaliser parmi les meilleurs vendeurs de l’industrie.

Oui, c’est vrai qu’on marque les Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra depuis plusieurs semaines, mais on sait déjà maintenant que Les vaisseau amiral ils prennent les projecteurs et l’agitation médiatiquebien qu’il s’agisse bien des mobiles de coupe moyenne et plus compensée celles qui équilibrent les chiffres de vente des principaux fabricants.

Et c’est pourquoi Samsung, après avoir déjà présenté son haut de gamme pour cette rentrée 2022, travaille désormais sur préparez votre nouveau Galaxy A pour couvrir les gammes les plus abordablestout cela dans un climat de succès avec le nouveau Galaxy S22 se vendant même au-dessus des attentes, établissant des records historiques et manquant d’unités dans bon nombre de ses modèles et configurations de mémoire, avec lesquels le géant sud-coréen peine à respecter les commandes et les délais.

Ce sont les collègues de GSMArena, à la suite du média allemand WinFuture, qui nous ont montré les premiers rend de certains Galaxy A13 et Galaxy A33 5G qui arrivent bientôtet qui viendra concurrencer les best-sellers du marché avec une évolution logique qui commence par des designs déjà connus.

Voici, dans tous les détails, les nouveaux Galaxy A13 et Galaxy A33 5G qui arriveront bientôt pour clore la section la plus abordable du catalogue de Samsung en 2022… Ils ont tout à vendre comme des churros !

Galaxie A13

Le premier des terminaux filtrés est ce Galaxy A13 qui présentera un prix aux alentours de 200 euroset qui cherchera à améliorer l’expérience utilisateur de un mobile Android abordable sans renoncer aux services Samsung et son micrologiciel One UI bien connu.

Le design extérieur est déjà connu, en plastique et avec une façade avec une encoche en forme de goutte d’eaumettra en avant les caméras arrière placées de manière similaire à celles du Galaxy S22 Ultra, en une île également héritée des modèles de l’année dernière en haut à gauche du dos.

Aura un modèle 4G moins cher et un autre avec connectivité 5G qui avait déjà fuité auparavant, assemblant un cœur électronique Samsung Exynos 850 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, qui dans votre cas peut être étendu avec des cartes microSD.

Votre écran doit atteindre jusqu’à 6,6 pouces offrant une résolution FullHD +avec une caméra arrière quadruple 48 mégapixels (principal), 5 mégapixels (ultra large), 2 mégapixels (macro) et 2 mégapixels (profondeur). Le capteur avant serait de 8 mégapixels.-

Sa batterie atteindrait jusqu’à Capacité de 5 000 mAhavec charge rapide jusqu’à 15 watts.

Samsung Galaxy A33 5G

En remontant d’un cran, ce Galaxy A33 5G apparaîtra, qui semble avoir un design un peu plus épuréavec l’îlot arrière plus proéminent lors du montage de capteurs plus grands et de meilleure qualité, en plus de une entailler minimisé sous la forme de « U ».

Il viendra en quatre couleurs et il vous en coûtera environ 350 euros plus ou moins selon les sources, ayant dans son étui un chipset Samsung Exynos 1200 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, également extensible avec des cartes mémoire microSD.

La batterie est la même 5 000 mAhavec une charge rapide de 15 watts et l’énergie nécessaire pour déplacer un Panneau AMOLED de 6,4 pouces avec résolution FullHD+qui aura, dans son cas, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.

La connectivité est évidemment totale jusqu’à la 5G, et le pire c’est que la fuite ne mentionne aucun détail d’une caméra qui partagera la configuration quad et une disposition physique identique.

