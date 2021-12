Comment la scène la plus émouvante de La Reina del Flow a été enregistrée

in

La reine du flux raconte l’histoire d’une jeune chanteuse accusée à tort du crime de ses parents et qui passe la majeure partie de sa vie en prison. Ainsi, lorsqu’elle est enfin libérée, elle devient un maître éclaireur qui a pour objectif de se venger de l’homme qu’elle a aimé dans le passé mais qui a fini par lui ruiner la vie. La série de Netflix Il met en vedette Carolina Ramírez, Carlos Torres et Juan Manuel Restrepo.

L’une des scènes qui a eu le plus d’impact sur les adeptes du programme a été l’enlèvement d’Irma et d’Erick aux mains de Titano, le tueur à gages de Manín. Le réalisme de la séquence ajouté aux actions des responsables de l’histoire a marqué à la fois les interprètes et le public de Netflix. Toutes nos félicitations!

Une scène émotionnelle

Heureusement, nous pouvons parler d’un « fin heureuse » parce que l’un des grands antagonistes de Yeimy montoya il a perdu la vie aux mains de Botero, qui lui a tiré dessus après avoir atteint Charly d’une balle. La vérité est qu’il y a encore des doutes chez les adeptes de La reine du flux: Comment avez-vous fait pour filmer ces séquences si réalistes et avec un tel impact ? La réponse ne s’est pas fait attendre grâce aux réseaux sociaux.

« Ce que vous n’avez pas vu sur la scène de l’enlèvement. Un peu de ce qui a été vécu ce jour d’enregistrement, voulez-vous l’intégralité des coulisses et savoir ce qui s’est passé ? », a souligné sur Instagram l’acteur Juan Manuel Restrepo, qui personnifie Erick dans la fiction et compte environ deux millions et demi de followers sur ce réseau social.

L’acteur a défini le lieu de la scène comme un décor « Pompeux, beau et coloré » tout en s’assurant que la séquence a été faite ainsi « Délicat et avec beaucoup d’amour ». Le soin qu’ils ont apporté aux performances si réalistes était certainement la raison, ajoutée au lieu, qui a eu un si grand impact sur les adeptes de La reine du flux.

Les fans n’ont pas manqué de célébrer la scène en question : « Je veux une troisième saison » ; « Comment j’ai souffert avec ce chapitre » ; « ’ « Cela me tue parce que Juanma rit et nous voyons cette scène à quel point nous souffrons, cela parle de professionnalisme et du grand acteur qu’il est », étaient quelques-unes des réactions émotionnelles des gens à la publication de l’acteur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂