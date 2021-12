Vous pouvez donc utiliser le mode cinéma de l’iPhone 13 sur les anciens iPhones

Avec l’iPhone 13, Apple a ajouté un excellent mode cinéma à l’application appareil photo qui permet des enregistrements de films impressionnants. Dans ce guide, vous découvrirez comment des vidéos correspondantes sont également possibles avec les anciens modèles d’iPhone qui ne prennent pas du tout en charge officiellement le mode cinéma.

Quiconque a déjà tenu un iPhone 13 ou même la version Pro dans ses mains aura certainement remarqué les nouveaux objectifs d’appareil photo, qui ont maintenant l’air encore plus massifs et offrent donc des enregistrements photo et vidéo encore meilleurs.

Mais Apple a également revu l’application appareil photo pour les derniers modèles de son smartphone et ajouté le mode dit cinéma. Celui-ci enregistre des films censés rivaliser avec ceux des caméras professionnelles en termes de qualité. L’application y parvient en réglant la mise au point de l’image de manière à ce que le premier plan soit net et que l’arrière-plan soit flou. De plus, la mise au point dans les vidéos enregistrées peut également être modifiée et modifiée ultérieurement.

Si vous souhaitez obtenir des résultats similaires avec un iPhone 12 ou un appareil plus ancien, même si l’application appareil photo ne prend pas du tout en charge la fonction, nous vous recommandons la bonne application.

Comment utiliser le mode cinéma sur les anciens iPhones

Pour que vous puissiez faire des vidéos comparables avec votre iPhone 12 et d’autres téléphones Apple. peut enregistrer, comme le permet le mode cinéma de l’iPhone 13, vous avez simplement besoin d’une application de caméra différente de celle fournie par Apple.

Nous recommandons un programme appelé « Focos Live ». Vous pouvez facilement le télécharger gratuitement sur l’App Store d’Apple.

L’utilisation de l’application elle-même, c’est-à-dire l’enregistrement et l’édition de base de clips vidéo, est gratuite. Cependant, si vous souhaitez utiliser des effets spéciaux lors du montage ou, par exemple, souhaitez enregistrer des vidéos qui durent plus de 10 minutes, le programme demande un abonnement.

Ici, vous avez le choix entre un mois pour environ deux euros, un an pour environ neuf euros ou un versement unique d’environ 15 euros.

Enregistrez des enregistrements prêts à l’emploi sur l’iPhone – c’est possible avec l’application Focos Live.



Dès que vous avez téléchargé et ouvert l’application Focos Live, elle commence par un écran gérable où vous trouverez quatre boutons et un aperçu des vidéos que vous avez enregistrées ou des projets que vous avez créés.

Utilisez le bouton « Enregistrer la vidéo » pour démarrer un film, mais vous devez d’abord autoriser l’accès à votre appareil photo, votre microphone et votre galerie d’images afin que l’application puisse enregistrer vos œuvres d’art.

Dans la vue de la caméra, vous trouverez jusqu’à quatre autres boutons en bas au-dessus du bouton d’enregistrement, en fonction du nombre et des objectifs de caméra installés sur votre iPhone. À l’extrême gauche, vous passez en mode selfie, tandis que les autres déterminent le facteur de zoom et donc les zones de l’image mises au point.

Dans la barre en haut de l’écran, vous pouvez également définir l’exposition, sélectionner des effets, définir le format d’image, activer la lampe de poche comme éclairage et définir le nombre d’images par seconde avec lesquelles la vidéo est enregistrée.

Comment éditer les vidéos en mode cinéma

Si vous avez enregistré un ou plusieurs films, vous pouvez faire preuve de créativité avec le bouton « Modifier la vidéo ». Dans ce menu, l’application affiche toutes les vidéos auxquelles elle a accès. Celles-ci peuvent être filtrées ci-dessous afin que tous ceux qui supportent le mode cinéma puissent être lus via le bouton « Cinéma ».

Astuce : Lors de l’enregistrement de vos films, veillez à n’utiliser que les zooms 1x et 3x, car le réglage 5x désactive le mode cinéma.

Pour modifier une vidéo, sélectionnez-la, puis cliquez sur Modifier dans le coin supérieur droit. Dans le menu suivant, vous avez toutes sortes d’options disponibles, des effets tels que les emojis et les autocollants, que vous pouvez insérer, à la possibilité de régler la netteté, la couleur, etc.

Vous pouvez également ajouter d’autres clips vidéo au projet afin de créer des films entiers avec des coupures et autres.

Mais attention : certaines fonctions sont signalées par un petit symbole de cadenas dans la version gratuite de l’application. Cet outil n’est donc disponible que lorsque vous passez à l’un des abonnements mentionnés.

